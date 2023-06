Danmarksdemokraterne forlader forhandlinger om ny postaftale

Den nye postaftale kommer til at være uden Danmarksdemokraterne.

Det meddeler partiet tirsdag.

Partiet har måttet erkende, at partiet ikke kan se sig selv i store dele af den aftaletekst, som de har fået præsenteret, lyder det.

- Vi mangler kort sagt garantier for, at posten kan komme ud i hele Danmark på en måde, hvor borgere i Nørre Nebel får samme gode service og pris, som man gør på Nørrebro.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den garanti kan vi ikke få fra ministeren, og derfor er vi ikke med i aftalen. Vi er sat i verden for at gøre forskellene mellem land og by mindre. Men jeg frygter, at denne aftale får den stik modsatte konsekvens, siger Kenneth Fredslund, partiets transportordfører.

Ifølge Danmarksdemokraterne er der i den nye postaftale lagt op til, at 50-meter-reglen skal afskaffen, ligesom husstandsomdelingen i sommerhusområderne skal sløjfes.

50-meter-reglen dækker over, at huse med mere end 50 meter mellem huset og offentlig vej i fremtiden skal sætte postkassen ude ved vejen.

Omdeling i sommerhusområder skal erstattes af "centralt placerede brevkasseanlæg", hvor borgere kan henvende sig for at få deres post udleveret.

Ifølge Danmarksdemokraterne bør der i en postaftale ikke gøres forskel på, hvor man bor.

- Vi synes, det er urimeligt, at Erna på 85 år fremover skal gå helt op til nærmeste offentlige vej for at hente sin post, blot fordi hun har valgt at bo udenfor de store byer, eller ikke kan få leveret post, fordi hun bor i et sommerhus, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge flere medier lægger aftaleudkastet op til at ophæve befordringspligten.

Den tilsiger, at staten skal sikre udbringning af breve og pakker i hele landet. Derudover skal den årlige millionstøtte til PostNord fjernes.

Professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh har tidligere vurderet, at det kan blive dyrere at sende post for en lille gruppe danskere - men ikke for mange.

Det er særligt modtagere uden for de store byer, der formentlig vil opleve en stigning i priserne på breve, sagde han 22. juni til Ritzau.

/ritzau/