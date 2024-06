Danmarksdemokraterne sejrer i Inger Støjbergs hjemby

Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, har aldrig været opstillet til et Europa-Parlamentsvalg før. Søndag kom partiet ind i parlamentet med ét mandat.

Og især i Nordjylland har partiet succes, hvor det får flest stemmer i kredsene Skive, Thisted og Mariagerfjord.

Det viser resultater fra valget til EU-Parlamentet ifølge it-virksomheden KMD.

Inger Støjberg bor i Hadsund, der hører under Mariagerfjord-kredsen. Her får partiet 22 procent af stemmerne.

Til sammenligning får Venstre 16,5 procent af stemmerne, og partiet går dermed 18,2 procentpoint tilbage i forhold til sidste Europa-Parlamentsvalg i 2019.

Her får spidskandidat, Kristoffer Storm, flest personlige stemmer. Han får 2225 stemmer og er dermed 828 stemmer foran Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard.

I Skive-kredsen får partiet 20,4 procent af stemmerne, og i Thisted-kredsen er tallet 19,9 procent. I begge kredse går Venstre tilbage med henholdsvis 15,4 og 21,3 procentpoint.

Også i de omkringliggende kredse giver det nye parti deres konkurrenter i Venstre kamp til stregen. I Himmerland-kredsen får Danmarksdemokraterne 18,6 procent af stemmerne og er dermed tæt på Venstre, som med 23,5 procent er det største parti i kredsen.

Her slår Kristoffer Storm (DD) Venstres Jakob Dyrman med knap 1000 stemmer og er den største stemmesluger i kommunen. Kristoffer Storm får 3069 stemmer, mens Jakob Dyrman får 2106.

I Brønderslev-kredsen, hvor Socialdemokratiet tog sejren, overhalede Danmarksdemokraterne Venstre med 19,2 procent over for Venstres 18,8 procent. Her fik Socialdemokratiet 19,7 procent af stemmerne.

/ritzau/