Dannebrog er strøget ved militært hovedkvarter i Kabul

Missionen i Afghanistan er formelt slut for danske soldater ved hovedkvarteret i Afghanistans hovedstad.

Danmark har indledt tilbagetrækningen af danske soldater i Afghanistan.

Det fremgår af Forsvarets hjemmeside.

- I den forgangne uge er arbejdet med at lukke ned for alvor taget til for det danske bidrag.

- Dannebrog i hovedkvarteret er blevet strøget, og personellet, der har haft sin daglige gang der, er blevet hjemsendt eller flyttet til Hamid Karzai International Airport North, hedder det i en opdatering om danske missioner.

Ifølge Forsvaret er missionen i Afghanistan formelt slut for de danske soldater ved hovedkvarteret i Kabul, Afghanistans hovedstad.

Hele det danske bidrag i Afghanistan består af omkring 120 soldater i og omkring Kabul.

Missionen er imidlertid endnu ikke færdig for alle soldater. Det skyldes, at der fortsat er opgaver at løse for andre danske soldater end dem i hovedkvarteret.

De første danske soldater kom til Afghanistan i januar 2002, og siden da udviklede missionen sig til den blodigste af de internationale indsatser, Danmark har deltaget i i nyere tid.

44 danske soldater har mistet livet i forbindelse med deres indsats i Afghanistan. Derudover er 214 danske soldater blevet såret. Flere af dem har mistet lemmer som følge af vejsidebomber.

Torsdag blev det oplyst, at både Nato og USA har indledt tilbagetrækningen af soldater. Og også danske tropper er altså på vej hjemad.

Det er tidligere blevet meddelt, at tilbagetrækningen skal være fuldendt senest 11. september.

Det er 20-årsdagen for terrorangrebet mod USA, som førte til den såkaldte krig mod terror og USA's invasion af Afghanistan i efteråret 2001.

/ritzau/