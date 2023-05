Dansende pinsesol byder op til gåtur i skoven

Man skal ikke sky sig for at komme ud og gå en tur, når maden har lagt sig til rette i maven efter årets pinsefrokoster. Weekenden bliver nemlig rig på sol og fine temperaturer.

Det fortæller Mette Zhang, som fredag er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Her fredag er der nogen, som står op til meget sol, og andre, der ikke står op til så meget sol, men måske lidt flere skyer. I dagens løb forventer vi, at det klarer fint op, så alle i hvert fald får solen at se, siger Mette Zhang.

Mens ugens sidste arbejdsdag bliver rig på sol, er det dog stadig de lidt køligere temperaturer, som hersker, siger meteorologen.

- Temperaturen bliver måske ikke super prangende. Det ligner 13-18 grader, men ved Vestkysten er det nok lidt køligere på grund af pålandsvind, siger hun.

Lørdag ser ud til rent vejrmæssigt at kandidere til weekendens bedste dag rent med masser af solskin og op til 20 grader.

- Det ligner en fin solskinsdag med temperaturer op mod 15-20 grader. Ved kyster med pålandsvind nok lidt køligere, siger Mette Zhang og tilføjer, at det typisk vil være vestvendte kyster.

Søndag, som er pinsedag, er det primært de nordlige dele af landet, som kan stå op til sol, mens resten af landet formentlig må nøjes med lidt skyer - og nogle steder endda lidt regn.

- Søndag ser det ud som om, at Nordjylland har de bedste chancer fra morgenstunden af, men at man også i resten af landet kan komme ud og få en fin gåtur enten ude i den grønne skov eller ved vandet i løbet af dagen, når det lige er klaret op, siger Mette Zhang.

Anden pinsedag, som er mandag, bliver det igen med nogen til en del sol og temperaturer mellem 13-18 grader og svag til frisk vind fra nord og nordvest.

/ritzau/