Dansk Affaldsforening: Tøjproducenter går imod bæredygtighed

Det forhindrer cirkulær økonomi, når tøjproducenter brænder tonsvis af tøj af, lyder kritik.

Tonsvis af nyt tøj fra H og Bestseller er blevet brændt af, mens tøjkæderne samtidig har indsamlet folks brugte tøj i bæredygtighedens navn.

Afsløringen stammer fra TV2-programmet "Operation X", og den får nu Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, til at rejse en kritik af branchen.

Ifølge direktør Jacob Hartvig Simonsen burde der tages et opgør med den hurtige tøjproduktion. Sker det ikke, er der lang vej til ønsket om en cirkulær økonomi, der handler om genanvendelse og bæredygtighed.

- Hvis tøjbranchen lover deres kunder, at de er grønne og bæredygtige, men alligevel ser stort på miljøet og blot forsøger at spare penge og tid, underminerer det hele det arbejde, som kommuner, affaldsselskaber og andre gode kræfter gør for at få forbrugerne med på den cirkulære økonomi, siger Simonsen.

Uanset om de omtalte tøjproducenter i "Operation X" har handlet i god eller ond tro, så vidner det ifølge Dansk Affaldsforening om, at der er lang vej til cirkulær økonomi og bæredygtighed i modebranchen.

- Tøjbranchen skal praktisere som den prædiker. Det kræver et opgør med "fast fashion"-tankegangen og en meget mere stringent tilgang til affaldshåndtering, så tøjet genbruges så meget som overhovedet muligt.

- Hvis tøjet er beskadiget eller og ikke kan repareres skal tøjfibrene genanvendes. Vi skal kun energiudnytte affald, som ikke kan genanvendes, lyder det.

H har siden 2013 afleveret i alt 58 ton tøj til afbrænding.

Ifølge virksomheden er der dog kun tale om tøj, der af en eller anden årsag er sundhedsskadeligt.

H har oplyst, at blandt andet afbrændte jeans blev kasseret på grund af for højt indhold af bly i nogle af knapperne. Men det kan laboratoriet Eurofins, som "Operation X" har fået til at teste tøjet, ikke bekræfte.

Danske Bestseller har erkendt, at man afbrænder 0,1 promille af sin tøjproduktion. Det svarer til omkring 49 ton om året.

Virksomheden siger, at det kun drejer sig om skadet tøj, der ikke kan genanvendes.

/ritzau/