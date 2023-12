Dansk alliance vil skubbe på mål over klimaneutralitet

Det er ikke nok, at verdens lande bliver klimaneutrale. Der er også behov for, at nogle lande hiver mere CO2 ud af atmosfæren, end de sender ud.

På sigt er det målet i både Danmark og Finland, mens Panama allerede gør det. Men der er brug for at få flere med i klimaklubben, mener de.

Derfor er de gået sammen i alliancen Gone - Group of Negative Emitters (på dansk: gruppen af negative udledere) - for at skubbe på udviklingen.

Alliancen er søndag blevet præsenteret på klimatopmødet COP28 i Dubai.

I Danmark er det teknologien CCS, der på sigt skal gøre os klimanegative, forklarer minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S).

Der satses mange penge på den, men den har ikke vist sit værd i stor skala.

Med teknologien fanges CO2 - det kan være på kraftværker - for at blive gemt væk i for eksempel gamle, udtjente oliefelter.

Kommer den CO2 fra afbrænding af træ og anden biomasse, kan det tælle som en negativ udledning, da det er CO2, som træet har suget ud af atmosfæren, da det voksede, som nu gemmes væk.

- Nogle lande har bedre muligheder for naturbaserede løsninger (end Danmark, red.), påpeger ministeren.

I Danmark har regeringen et mål om, at vi i 2050 har reduceret den danske udledning af drivhusgasser med 110 procent i forhold til i 1990.

Aktuelt har det dog lange udsigter. Ifølge de seneste tal fra Energistyrelsen var udledningen i Danmark 41 procent lavere i 2021 end i 1990.

