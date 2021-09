Dansk ambassade i Kabul bliver til Taliban-bolig

Det er ikke længe siden, at danske og norske diplomater og deres lokalt ansatte fik besked på at forlade landenes ambassader i den afghanske hovedstad, Kabul.

Der skulle dog ikke gå længe, før bygningerne igen blev taget i brug.

Nu er Taliban nemlig flyttet ind, skriver den norske avis Aftenposten ifølge nyhedsbureauet NTB.

Avisen beretter fra de tidligere ambassader i Kabul, hvor Aftenpostens journalister er blevet vist rundt af selverklærede Taliban-medlemmer. 56 af dem bor nu på ambassaderne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge journalisterne har Taliban-medlemmerne været i gang med et ordentligt oprydningsarbejde.

Her er der blevet samlet affaldssække med ting, som de anser for at være skrot.

Blandt andet en cd med norske julesange og den norske film Kurt Bliver Grusom på dvd er blevet fundet og klassificeret som skrald.

Billeder viser også et Taliban-medlem, der tester en romaskine, mens en anden holder træski - selvfølgelig med de såkaldte kandahar-bindinger.

Ikke, at Norge og Danmark skal frygte for at miste deres ejendele.

- Dette område tilhører stadig deres lande. I skal nok få det tilbage. Vi passer bare på det, siger Amir Mohammed Mohammed, som er chef for den lille fraktion af Taliban-medlemmer.

Taliban overtog den 15. august definitivt magten i Afghanistan, da bevægelsens soldater trængte ind i Kabul, og landets daværende præsident, Ashraf Ghani, flygtede fra landet.

Siden har en række lande arbejdet for at evakuere blandt andre diplomater, lokalt ansatte og tolke, der har arbejdet for det danske forsvar i Afghanistan. Danmark har evakueret knap 1000 borgere fra landet.

/ritzau/