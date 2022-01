Danmark har ikke umiddelbart tænkt sig at følge trop med USA og hjemsende ansatte fra ukrainsk ambassade.

Dansk ambassade i Kijev ser tiden an

Selv om USA nu sender folk hjem fra landets ambassade i den ukrainske hovedstad Kijev, bliver de ansatte på den danske ambassade i byen, hvor de er.

Amerikanerne meddelte i nat dansk tid, at man på grund af den højspændte situation i området beordrer familiemedlemmer til ansatte ved ambassaden til at rejse hjem.

Samtidig har man opfordret alle amerikanske statsborgere i Ukraine til at rejse hjem, fordi man frygter en militært angreb fra Rusland.

Det danske udenrigsministerium forholder sig dog indtil videre afventende.

- Vi følger situationen nøje og har planer klar i skuffen, hvis situationen udvikler sig.

- Vi ser dog endnu ikke, at der er behov for evakuering af familier til ambassadeansatte, lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet.

Foruden at beordre familiemedlemmer til de ansatte hjem, har USA også tilladt, at ansatte, der ikke er essentielle for driften af ambassaden kan rejse hjem.

Russerne har udstationeret op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

De har krævet, at Nato forpligter sig til at holde Ukraine ude af den nordatlantiske forsvarsalliance.

Det har Nato dog afvist, og derfor har Rusland truet med at tage "nødvendige militære skridt".

Danmark har haft ambassade i Kijev siden 1992, efter at Ukraine erklærede sig uafhængigt af Sovjetunionen i august 1991.

Den nuværende ambassadør er Ole Egberg Mikkelsen, der kom til i 2020. Han har tidligere været dansk ambassadør i Polen.

