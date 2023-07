Dansk ambassadør kaldt til samtale i Iran efter koranafbrænding

Iran har indkaldt den danske ambassadør i landet, Jesper Vahr, til en samtale for at protestere mod "vanhelligelsen af Koranen" i København fredag.

Det skriver det iranske udenrigsministerium på Twitter lørdag.

Det sker, efter at en koran fredag blev brændt af ved den irakiske ambassade i København.

Ifølge tweetet var den danske ambassadør til en samtale ved middagstid lørdag.

- Bogbrænding i Europa minder om uvidenhedens mørkes tidsalder. Tavshed over for en så afskyelig kulturel forbrydelse vil kun føre til vold og fremme af terrorisme, siger en højtstående embedsmand i Irans udenrigsministerium ifølge tweetet.

- Afbrændingen kan ikke retfærdiggøres med det hellige begreb om frihed.

Han tilføjer, at derfor skal "både de mennesker, der tændte ilden, og de regeringer, der muliggør sådanne antikulturelle handlinger med deres passive adfærd, holdes ansvarlige".

Ifølge det iranske udenrigsministerium har den danske ambassadør udtrykt sin beklagelse over, at en Koran er blevet brændt af.

Ambassadøren skal videre have henvist til, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tidligere lørdag sagde, at det er "en skændig handling" at krænke andres religion.

- Jeg fordømmer den slags dumheder, som en lille håndfuld enkeltpersoner lavede i går foran den irakiske ambassade, sagde Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

- Det er en skændig handling at krænke andres religion. Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse.

