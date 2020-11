Dansk beredskab sender hjælp til etiopiske flygtninge i Sudan

En teamleder, to teknikere og faciliteter bliver sendt til Sudan for at hjælpe flygtninge fra Tigray-regionen.

Beredskabsstyrelsen sender mandskab og materiel til opbygning af flygtningelejre i Sudan, hvor tusindvis søger tilflugt fra konflikten i det Etiopien.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

De seneste ugers væbnede konflikt i Etiopiens Tigray-region har fået over 40.000 mennesker til at flygte til nabolandet Sudan.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, frygter, at tallet kan nå 200.000 over det næste halve år. Derfor har FN bedt om international og akut hjælp til at oprette tre nødhjælpslejre i området.

Beredskabsstyrelsen sender en såkaldt "Medium Basecamp", som består af telte, der kan varmes op og køles ned, samt et køkken og simple sanitetsfaciliteter.

Det skal sikre, at personale fra nødhjælpsorganisationer kan udføre deres arbejde effektivt uden at belaste landets egne ressourcer.

Derudover sender Beredskabsstyrelsen en teamleder og to lejrteknikere til at opstille og drive faciliteterne.

Det sker som en del af en større fælles indsats i samarbejde med styrelsens søsterorganisationer i Norge, Sverige, Estland og Luxembourg.

Danmark sender i alt et bidrag på 60 millioner kroner til humanitære indsatser i forbindelse med den voldsomme konflikt, som de seneste uger har udspillet sig i Etiopiens Tigray-region.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Beredskabsstyrelsens indsats indgår som en del af det samlede bidrag.

20 millioner kroner går til FN's indsatser i Sudan, mens 40 millioner er afsat til akut nødhjælp i og omkring Tigray.

- Jeg er dybt bekymret over situationen i Etiopien, der på fuld styrke er på vej ud af kontrol. Det er en ulykkelig situation for de titusindvis af mennesker, der er på flugt fra meget voldsomme overgreb, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i meddelelsen.

- Vi har en forpligtelse til at hjælpe dem. Derfor bidrager vi nu både til at bistå de mange flygtninge i Sudan og til at få akut hjælp frem til de tusinder af nødlidende i det nordlige Etiopien.

/ritzau/