Dansk biskop er indstillet til toppost i verdensforbund

Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær er blevet indstillet til at blive ny præsident for Det Lutherske Verdensforbund (LVF).

Det oplyser Henrik Stubkjær selv til Kristeligt Dagblad.

LVF, der er et globalt fællesskab af lutherske kirker, repræsenterer mere end 149 kirker og over 77 millioner kristne i hele verden, skriver avisen.

Den danske folkekirke har været medlem af LVF siden forbundets grundlæggelse i 1947.

Artiklen fortsætter under annoncen

Henrik Stubkjær er foreløbig den eneste kandidat til præsidentposten.

- Det er forholdsvist nyt, at det er kommet i stand, og jeg føler stor ydmyghed og taknemmelighed over for de folk, der har peget på mig og troet på, at jeg kunne stille op, siger Henrik Stubkjær til Kristeligt Dagblad.

- Men jeg er også spændt på, hvad der kommer til at ske, for jeg er ikke valgt endnu. Det er vigtigt at få sagt. Men nu stiller jeg op, og så er det offentligt.

Der afholdes generalforsamling i LVF til september, hvor den nye præsident for en syvårig periode vælges.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden 2017 har Henrik Stubkjær siddet i LVF's bestyrelse.

Han er desuden formand for LVF's organisation for humanitært arbejde, hvilket i 2021 ledte til et møde med pave Frans i Vatikanet.

Henrik Stubkjær forventer at kunne fortsætte som biskop i Viborg Stift, selv hvis han skulle blive valgt som præsident for verdensforbundet.

/ritzau/