Dansk biskop skal stå i spidsen for 77 millioner kristne

For første gang skal en dansker stå i spidsen for 77 millioner lutherske kristne fra hele verden.

Det står klart, efter Henrik Stubkjær er blevet valgt som præsident for Det Lutherske Verdensforbund (LVF).

Det skriver Folkekirkens mellemkirkelige Råd i en pressemeddelelse.

Rådet er det organ i folkekirken, der tager sig af kontakten til andre kristne kirkesamfund i Danmark og udlandet.

- Jeg kender Henrik Stubkjær som et engageret og dygtigt menneske og ser frem til, at han bliver en vigtig stemme i det internationale lutherske kirkesamarbejde, siger kirkeminister Louise Schack Elholm (V) i pressemeddelelsen.

Det Lutherske Verdensforbund er en sammenslutning af 149 lutherske kirker fra alle verdensdele. Forbundet har hovedsæde i Genève i Schweiz.

Henrik Stubkjær er valgt til posten for en syvårig periode.

Som præsident vil Henrik Stubkjær arbejde for, at ord og handling følges ad i kirken.

- Hvis jeg skal pege på én mærkesag, så vil det være at sikre at teologien og diakoni går hånd i hånd. At ord og handling altid følges ad. Det synes jeg er meget luthersk, siger han til Kristeligt Dagblad.

Henrik Stubkjær er desuden biskop i Viborg Stift. Det vil han fortsat være.

Hidtil har han været formand for LVF's nødhjælpsarbejde. Det førte i 2021 til et møde med pave Frans i Vatikanet.

