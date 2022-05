Dansk diplomati styrkes blandt allierede og Putins naboer

Som led i det nationale sikkerhedskompromis har partierne bag fordelt penge til et styrket diplomati.

Da partierne bag det nationale sikkerhedskompromis indgik en aftale om blandt andet en styrkelse af Forsvaret, blev der også afsat penge til at styrke diplomatiet.

De penge er nu blevet fordelt, oplyser Udenrigsministeriet fredag i en pressemeddelelse.

Pengene går til at øge den danske tilstedeværelse i landene omkring Ukraine og andre steder, hvor den ukrainske regering henter støtte.

Det betyder, at danske ambassader i Ukraine, på Balkan og i Central- og Østeuropa får flere midler. Derudover skal der åbnes en ny ambassade i Georgien.

Samtidig tilføjes der flere kræfter til de danske repræsentationer i USA, EU samt Natos hovedkvarter.

- Med aftalen får vi flere danske diplomater særligt i frontlinjestaterne i Østeuropa, hvor der virkelig er brug for dem, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

- Samtidig styrker vi også vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske tilstedeværelse i FN, EU og i Washington.

- Det er et stærkt signal om, at Danmark er parat til at gøre vores del i det styrkede udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde i Vesten.

Ud over Socialdemokratiet og regeringen står Venstre, De Konservative, De Radikale og SF bag det nationale sikkerhedskompromis.

Det er de samme partier, der har været med til at udmønte pengene til det danske diplomati.

