Dansk Energi: Lovgivning spænder ben for solceller

Problem, at man først må udvide elnettet, når solcellerne er sat op, mener Dansk Energi og elselskabet Ewii.

Lovgivningen for, hvornår selskaber må gøre plads til solceller i elnettet, følger ikke med den grønne omstilling. Det mener Dansk Energi.

Elnetselskaberne må nemlig først udvide elnettet, når solcellerne er sat op. Det betyder ifølge Dansk Energi, at elnetselskaberne ikke kan være på forkant med udviklingen.

- Det svarer lidt til at bygge en metro, når kunderne først står på vejen og ønsker at bruge metroen. På elnet-området har man nemlig kun lov til at bygge, når kunderne allerede venter, siger Dansk Energis viceadministrerende direktør Anders Stouge.

Ifølge ham er elnettet derfor presset og kan ikke følge med de mange solcelleanlæg.

- Vi kan flere steder se, at der ikke er plads i elnettet til solcellestrømmen. Det skaber udfordringer for dem, der ønsker at sætte solceller op. Der kan elnettet stå i vejen, siger Anders Stouge.

Når man kobler solceller til elnettet, sender man strøm ind i det eksisterende net. Det er flere steder ikke lavet til at modtage så meget strøm, som det stigende antal solceller vil pumpe ind i systemet.

At elnettet er belastet af solcelleanlæg, skaber allerede en reel risiko i Trekantområdet i det sydøstlige Jylland.

- Vi oplever, at solcelleanlæg skyder op, og det samme gør ladning af elbiler. Det betyder en øget risiko for udfald i nettet, og det kan påvirke både det daglige liv og de mindre virksomheder, siger Lars Bonderup Bjørn.

Han er administrerende direktør i energiselskabet Ewii, der er ansvarlige for elnettet i Trekantområdet. Ligesom Dansk Energi understreger han, at elnetselskaberne på grund af lovgivning ikke kan udvide elnettet på forkant.

- Vi mangler indtægtsrammer til at investere, fordi vi først må opkræve pengene fem år senere, siger han.

Drømmer man om grøn energi på taget, skal man ikke holde sig fra at investere i solceller, fortæller Anders Stouge fra Dansk Energi. Man skal dog være opmærksom på, om der er plads.

- Man skal lige kigge efter, hvor der er plads i elnettet og planlægge ud fra det. Hvis man ønsker at sætte sit solcelleanlæg op, er det også en god idé at vise, at man faktisk gør det, så selskaberne ved det, siger han.

/ritzau/