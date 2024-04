Dansk Erhverv genfinder coronaånd efter hovedsædes kollaps

Dansk Erhvervs godt 400 medarbejdere står efter tirsdagens brand i Børsen i en situation, som minder om den, man oplevede under coronapandemien.

Halvdelen af organisationens hovedsæde i Indre By i København er brændt fuldstændig ned, og derfor er de fleste medarbejdere onsdag blevet bedt om at arbejde hjemmefra.

Men i den kommende tid begynder medarbejderne at møde ind i den nærliggende bygning Tietgens Hus, hvor omkring halvdelen af de ansatte havde kontor allerede før branden.

Det fortæller organisationens direktør, Morten Langager, som sammenligner situationen med dengang, hvor landet var præget af coronarestriktioner.

- Det er vores parallel til corona. Det var en tid, hvor vi stimlede sammen, selv om vi ikke var sammen, og det er den ånd, der er i Dansk Erhverv igen, siger Morten Langager.

- Vi skal løse opgaven på en anden måde, men vi er fast besluttede på at løse den.

Der er ikke plads til alle 400 medarbejdere i Tietgens Hus, hvor organisationen har lejet sig ind, og derfor er Dansk Erhverv nødt til at finde et sted, hvor "vi kan knokle videre for dansk erhvervsliv".

Man regner desuden med, at genopbygningen af Børsen vil tage "pænt lang tid".

- Vi har oplevet en helt utrolig form for opbakning fra hele landet, og rigtig mange har ringet og sagt, at de har plads til os, siger Morten Langager.

Direktøren nævner, at nogle, der kun kan tilbyde fire pladser, har taget kontakt, mens andre har ringet og tilbudt over 200.

- Nu skal vi lige trække vejret og finde den rigtige løsning, lyder det.

Under et medarbejdermøde via videochat tirsdag blev det fortalt, at medarbejderne "skal holde snuden i sporet".

Det er således blevet besluttet, at så få som overhovedet muligt skal koncentrere sig om branden og dens følgeskader, mens alle andre skal "arbejde for dansk erhvervslivs rammevilkår".

Dansk Erhverv har for nuværende ikke fundet en løsning på, hvordan det skal huse arrangementer for repræsentanter fra erhvervslivet.

Derfor kommer man foreløbig til at aflyse nogle arrangementer.

- Men allerede fra næste uge kommer vi til at afvikle events i lånte lokaler rundt omkring, siger Morten Langager.

Selv om nogle ting skal foregå fra distancen, går Dansk Erhvervs kadence ikke ned, lyder det.

Direktøren fremhæver blandt andet, at organisationens E-handelsdirektør Niels Ralund onsdag er på en bustur rundt i landet med mange virksomheder.

Hovedstadens Beredskab arbejder fortsat på at slukke ildlommer i børsbygningen. Det arbejde vil fortsætte indtil torsdag morgen.

/ritzau/