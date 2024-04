Dansk Erhverv havde set frem til at fejre Børsens fødselsdag

I mere end 400 år har Børsen-bygningen været en af Københavns mest markante bygninger.

Og i mere end 150 år har den tilhørt Dansk Erhverv, som har hovedkontor der.

Derfor er det også en meget trist Morten Langager, der som direktør for Dansk Erhverv giver udtryk for stemningen i erhvervsorganisationen på dagen, hvor bygningen står i brand.

- Vi er dybt berørte over det, vi oplever lige nu. Vi havde set frem til at fejre Børsens 400 års fødselsdag og til at fortælle historien om det sted, hvor dansk handel blev startet, siger Morten Langager ved en pressebriefing tirsdag formiddag.

Han fortæller, at det var "et skrækkeligt syn", der mødte de første medarbejdere fra Dansk Erhverv i morges, hvor branden allerede var i fuld gang.

- Så var det bare med at få tøjet på og komme afsted. Vi har været inde for at redde så mange kunstgenstande som muligt, og der foregår fortsat et redningsarbejde i den henseende, siger direktøren.

Blandt den kunst, der er blevet reddet ud af bygningen, finder man P.S. Krøyers "Fra Københavns Børs" fra 1895.

/ritzau/