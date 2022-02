Dansk Erhverv: Rør ikke ved god nej tak til reklamer-ordning

At gøre "Nej tak til reklamer" til en ja tak-ordning er en dårlig idé.

Det mener Dansk Erhverv, der vil lade markedet styre sig selv.

Meldingen kommer oven på, at Dansk Industri, dagligvaregiganten Coop, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening og en række miljøorganisationer har skrevet et brev til regeringen.

Heri opfordrer de kraftigt til at ændre loven, så borgerne selv skal tilvælge tilbudsaviser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men ordningen fungerer godt, som den er i dag, siger Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

- Vi synes, at den nuværende nej tak-ordning er meget god, velfungerende og værd at bevare. Den sikrer en god balance mellem virksomhedernes ret til at komme ud med information om deres produkter og så borgernes mulighed for at fravælge den information og spare papiret.

- Det er stadigvæk en meget vigtig markedsføringskanal, der driver meget omsætning ned i butikkerne. Og hvis den ikke gjorde det, ville detailhandlen stoppe med det i morgen, siger Matthias Lumby Vesterdal.

Han ser hellere, at markedet får lov til at gå sin gang.

- Det (papirreklamer, red.) bliver mindre hvert år helt af sig selv. Så markedet er ved at regulere sig efter de nye teknologier, siger han.

Efter erhvervsorganisationens vurdering vil en ja tak-ordning desuden være i strid med EU-retten, da det vil være et indgreb i det frie marked.

I 2012 fik den danske regering afvist et udkast til lovgivning om at indføre en ja tak-ordning til reklamer af EU-Kommissionen. Den nuværende regering er i dialog med kommissionen om spørgsmålet igen.

Hos Danmarks anden store erhvervsorganisation, Dansk Industri, er man modsat Dansk Erhverv positiv over for en ændring af ordningen.

– Både i forhold til klimadagsordenen og for ikke at genere de forbrugere, der ikke ønsker overstoppede postkasser. Jeg tror, at mange danskere vil være glade for at have samme kontrol over deres fysiske postkasse som den elektroniske, siger Jacob Kjeldsen, branchedirektør for DI Handel.

Hvert år bliver der ifølge Dansk Affaldsforening omdelt mellem 57.000 og 100.000 ton papirreklamer i Danmark, afhængig af måden man gør det op på. Vi er det folk i EU, der producerer mest affald per indbygger.

/ritzau/