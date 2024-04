Dansk Erhverv: Vi genopbygger Børsen uanset hvad

Børsbygningen i det indre København har tirsdag stået i flammer, og halvdelen af den ikoniske bygning er mere eller mindre nedbrændt.

Det fortæller Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, på et pressemøde tirsdag eftermiddag, hvor han netop er kommet fra en besigtigelse af bygningen.

Men Børsen, der var ved at blive restaureret, skal bygges op igen, lyder det fra Brian Mikkelsen.

- Vi har besluttet med vores bestyrelse, at no matter what (uanset hvad, red.) så kommer vi til at genopbygge Børsen, siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Børsen er ejet af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen oplyser, at arbejdet med restaureringen skulle være overstået inden efteråret.

- Vi har restaureret den, fordi det var meningen, at den skulle shine (skinne, red.) til dens 400-års jubilæum til september, siger han.

Han kalder bygningen et nationalklenodie og medgiver, at trods en kommende genopbygning vil det ikke blive helt det samme igen.

- Det bliver som den gamle børs. Men det bliver ikke den gamle børs, siger han.

Adspurgt om, hvem der skal betale for genopbygning af Børsen, svarer han:

- Det finder vi en løsning på. Vi har fået en masse positive tilkendegivelser.

Det var tirsdag morgen, at beredskabet fik en melding om, at bygningen brændte. En stor sort røgsøjle stod op fra Børsen, der er dækket af stilladser fra den igangværende restaurering, og slukningskøretøjer ilede til.

Det grønne kobbertag har besværliggjort arbejdet, fordi det har gjort det svært for brandfolkene at nå ind til branden.

