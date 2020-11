Dansk Erhverv vil have oplevelser med i boligjobordning

Dansk Erhverv vil udvide boligjobordningen, så den inkluderer erhverv ramt af coronanedlukningen.

Dansk Erhverv er positive over for forslaget om at hæve loftet for boligjobordningen.

Organisationen ser dog gerne at flere erhverv, der er ramt af coronanedlukningens konsekvenser, bliver inkluderet i ordningen.

Det siger administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i en kommentar.

- Der er brug for at stimulere økonomien, så derfor er det en god idé at udvide boligjobordningen. Vi anbefaler desuden en model med fokus på de erhverv, der lider mest som følge af coronakrisen.

- Et oplagt eksempel her er oplevelseserhvervene, som ordningen altså også bør omfatte, siger direktøren.

Oplevelseserhverv inkluderer blandt andet restauranter, kunst, forlystelsesparker, sport og events.

Meldingen kommer, efter at regeringen mandag foreslår, at boligjobordningen tæt på tredobles for at holde gang i økonomien under coronakrisen.

Boligjobordningen er populært kendt som håndværkerfradraget. Den giver borgere et fradrag for service- og håndværksydelser, som er udført i hjemmet.

Hos Dansk Industri, DI, ser man ligeledes positivt på forslaget om at øge fradraget.

- Det er glædeligt, at regeringen vil udvide boligjobordningen, så danskerne får et større incitament til at forbedre deres boliger og få hjælp i hjemmet.

- Det har vi arbejdet hårdt for, og det vil være til stor gavn for både danskere, byggevirksomheder og servicevirksomheder over hele landet, siger administrerende direktør hos DI Lars Sandahl Sørensen.

/ritzau/