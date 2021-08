Dansk film om flugt nomineret til Nordisk Råds Filmpris

Filminstruktør Jonas Poher Rasmussen og teamet bag dokumentaren "Flugt" er nomineret til Nordisk Råds Filmpris 2021.

I år er det den anmelderroste film "Flugt" af Jonas Poher Rasmussen, der som den danske kandidat skal dyste om Nordisk Råds Filmpris.

Den nominerede film "Flugt" er en animeret dokumentar, som fortæller historien om Amin, der flygtede fra Afghanistan som uledsaget flygtningebarn og endte sin dramatiske flugt i Danmark.

Det skriver Nordisk Råd i en pressemeddelelse.

En flugt, som har sat sig dybe spor, og som er særdeles aktuel i lyset af den virkelighed, som i øjeblikket udspiller sig i Afghanistan.

Ifølge den danske jury, der står bag nomineringen, er det sjældent, at de æstetiske, politiske og menneskelige dimensioner går op i en højere enhed, sådan som det er tilfældet i "Flugt".

- Vi finder, at "Flugt" fortæller en topvigtig, relevant og rørende historie om, at alle mennesker, uanset etnisk herkomst, alder og seksuel orientering, har ret til en lykkelig barndom og et trygt land at bo i, skriver den danske jury.

Den danske jury består af Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, der er lektor ved Syddansk Universitet, filminstruktør Amalie Næsby Fick og filmredaktør for Soundvenue Jacob Ludvigsen.

Det er i år 18. gang, at filmprisen uddeles. Seks gange tidligere er prisen blevet givet til en dansk film. Senest i 2019, hvor "Dronningen" instrueret af May el-Toukny vandt.

I 2021 hædres vinderen med 300.000 kroner og offentliggøres i forbindelse med Nordisk Råds session i København den 2. november.

Som optakt til årets prisfest vises de fem kandidater ved et nordisk filmevent i Grand Teatret i København den 30. og 31. oktober.

