Dansk firma skal hjælpe med at holde astronauter i form

Et dansk firma med base i Odense har indgået en aftale om at sende motionscykler og træningsudstyr ud i rummet.

Danish Aerospace Company har lavet en aftale om at levere træningsudstyr til Axiom Spaces kommercielle rumstation, der er den første af sin slags i verden.

Det fortæller firmaets administrerende direktør, Thomas A.E. Andersen.

- Axiom Space er et firma i USA, som har fået kontrakt med Nasa på at bygge deres egne kommercielle moduler, som tilkobles Den Internationale Rumstation (ISS), hvor de har deres astronauter boende, siger han.

Når man opholder sig i rummet i længere tid ad gangen, er det nemlig nødvendigt at træne to timer om dagen for at modvirke vægtløshedens indflydelse på knogler og muskler.

- Nogle af principperne er de samme, som du kender nede fra fitnesscenteret - kondicyklen og romaskinen - bortset fra, at det er bygget, så det er ekstremt pålideligt og ekstremt nøjagtigt, fordi det også bruges til konditions- og fitnesstest af astronauterne, siger den administrerende direktør.

Den rumstation, hvor Danish Aerospace Companys udstyr skal holde astronauter i form, kredser om jorden i cirka 400 kilometers højde.

- Det virker måske ikke ret langt, men når jeg så fortæller dig, at man skal op på 26.000 kilometer i timen for at komme i kredsløb om jorden og ud til rumstationen, så er der selvfølgelig nogle udfordringer, siger Thomas A.E. Andersen.

Han fortæller, at selve opsendelsen til rumstationen tager et par timer, og at det som regel tager yderligere et par time at indhente rumstationen og blive sammenkoblet med den.

Axiom, der nu er tilkoblet Den Internationale Rumstation, vil senere i dette årti blive frakoblet og etablere sin egen rumstation, der altså bliver en uafhængig kommerciel rumstation i kredsløb om jorden.

Her vil der kunne komme rumturister, mens firmaer også kan lave forskning på rumstationen, fortæller Thomas A.E. Andersen.

Kontrakten med Axiom Space løber i tre et halvt år og har en total værdi på omkring 24 millioner kroner.

/ritzau/