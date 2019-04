Dansk Flygtningehjælp fyrer generalsekretær

Efter mindre end to år som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp er Christian Friis Bach blevet fyret. Vi må prioritere andre ledelseskompetencer, lyder det fra organisationen

Hos Dansk Flygtningehjælp kunne man ikke forestille sig en ”bedre og mere oplagt kandidat” til posten som generalsekretær end Christian Friis Bach, da han tiltrådte i november 2017. Men efter mindre end to år i jobbet er han nu blevet fyret.

Agi Csonka, forkvinde for forretningsudvalget hos Dansk Flygtningehjælp, kalder i en pressemeddelelse Christian Friis Bach for en visionær og idérig leder, men tilføjer også, at et enigt forretningsudvalg i organisationen har vurderet, at ”der er behov for en anden ledelsesprofil til at føre Dansk Flygtningehjælp godt igennem de nødvendige forandringer, således at positionen som en af verdens førende humanitære organisationer videreføres”.

Hun uddyber over for Kristeligt Dagblad:

”Vi er blandt de tre bedste ngo’er i verden til at levere tryghed, husly og mad til nogle af de allermest sårbare i verden. Hvis vi skal bevare den position, har vi brug for at udvikle os, så vi bliver profesionelle og effektive og samtidig skaber ro i organisationen, så medarbejderne kan levere det, de skal. I denne her balance vurderer vi, at det er en anden ledelsesprofil, der skal til,” siger Agi Csonka.

Christian Friis Bach siger, at ”der ikke er grund til at pakke tingene ind. Der er tale om en klar fyring”, men har derudover ikke yderligere kommentarer. Han henviser til et opslag på sin Facebook-profil, hvor han blandt andet skriver, at han ser frem til mere tid med familien og nu for alvor vil forsøge sig som landmand.

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, var generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, mens Christian Friis Bach var international chef samme sted. Han kender Christian Friis Bach som et værdibåret og klogt menneske og erklærer sig overrasket over fyringen.

”Det er klart, at Christian Friis Bach med sin store viden har nogle idéer og værdier, der driver ham, og en retning, der præger ham. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men det fremgår jo med al tydelighed, at der har været forskellige opfattelser af den her udvikling,” siger Henrik Stubkjær og tilføjer, at han er ”overrasket over, at man ikke har evnet at nå hinanden”.

Anne Mette Kjær, statskundskabsprofessor på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i politik og udvikling, tager det forbehold, at vi ikke ved meget om grunden til fyringen af Christian Friis Bach. Men, siger hun, en medvirkende årsag kan være en knap økonomi.

”Den skrappe flygtningepolitik har reduceret antallet af flygtninge gevaldigt. Og man kan forestille sig, at det har været ensbetydende med en nedgang i ressourcerne til flygtningehjælpen. Det kan give behov for nogle omstruktureringer,” siger hun.

Agi Csonka, du tiltrådte som forkvinde for forretningsudvalget hos Dansk Flygtningehjælp i maj 2018. Hvordan har dit eget forhold været til Christian Friis Bach?

”Jeg har haft et rigtig fint forhold til Christian Friis Bach. Han er meget inspirerende og fagligt dygtig, og det har jo været en guldgrube af viden at være tæt på ham. Men vi har bare en situation, hvor det er andre ledelseskompetencer, vi bliver nødt til at prioritere,” siger Agi Csonka.