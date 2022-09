Dansk Flygtningehjælp skal rydde miner i Helmand-provinsen

Miner og vejsidebomber blev under krigen i Afghanistan brugt som et effektivt våben mod vestlige styrker.

94 civile afghanere har det seneste år mistet livet til miner og vejsidebomber i Helmand-provinsen i Afghanistan.

Derfor har Dansk Flygtningehjælp nu fået adgang til området for at fjerne krigens farlige efterladenskaber.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse fredag.

- Vi står over for en unik mulighed for at sætte humanitært ind, hvor årtiers kamphandlinger har gjort det livsfarligt for civile afghanere at bo og vende hjem til, siger Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

For blot et år siden trak danske styrker sig ud af Helmand, hvor de havde deres hovedkvarter under krigen i Afghanistan. Miner og vejsidebomber blev effektivt brugt som et våben mod de vestlige styrker.

Det estimeres, at 2500 civile afghanere har været involveret i en ulykke med disse våben siden 2008. Halvdelen af dem endte med at dø af deres kvæstelser.

Minerne og vejsidebomberne blev primært efterladt omkring hovedvejene i provinsen, hvor de civile dagligt færdes samt omkring Vestens tidligere forsvarsstillinger.

- Miner og vejsidebomber koster først og fremmest menneskeliv, men de koster også levebrød og forhindrer den civile befolkning i at opbygge en bæredygtig fremtid, siger Charlotte Slente i pressemeddelelsen.

- Uden minerydning kan børn for eksempel ikke gå i skole, og landmænd kan ikke dyrke deres jord. Derfor handler vores humanitære arbejde om at bistå den civile afghanske befolkning, der stadig har brug for hjælp og støtte, lyder det.

Dansk Flygtningehjælp anslår, at 824.586 kvadratmeter vil blive ryddet for ueksploderet ammunition i Helmand. Det svarer cirka til arealet af 125 fodboldbaner.

Organisationens arbejde begynder i december i år og ventes at fortsætte frem til maj næste år.

/ritzau/