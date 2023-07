Dansk FN-ambassadør beskylder Rusland for koranindblanding

Rusland forsøger at puste til splittelsen mellem vestlige og muslimske lande i forbindelse med koranafbrændinger i Danmark og Sverige.

Det siger Martin Bille Hermann, Danmarks FN-ambassadør, lørdag på telefon fra New York City.

Han har denne uge oplevet et sjældent fokus på blandt andet Danmark i FN's Generalforsamling.

I løbet af ugen nåede FN's centrale organ frem til en omstridt resolution imod hadefylde ytringer efter en "skarp" debat om blandt andet koranafbrændinger, forklarer han.

- Det var bemærkelsesværdigt - også på debatten tirsdag - at den russiske delegation kom med en markant kritik af EU og en heltonet opbakning til den muslimske verden, siger Martin Bille Hermann.

- Og det er svært ikke at få en mistanke om, at der er et ønske om at fiske i rørte vande.

Onsdag udtalte talsperson for det russiske udenrigsministerium Maria Zakharova sig stærkt kritisk om afbrændingerne, som hun kaldte "ekstremistiske". Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Hun sagde på et pressemøde, at personer bag afbrændingerne føler en "straffrihed". Zakharova siger, at hun forventer tiltag fra dansk side.

Også i FN var der kritik af koranafbrændinger fra Rusland.

- Det er snublende tæt på, at man kan sige, at man benytter enhver chance, man har, for at få dyrket og pustet til en uenighed, siger Martin Bille Hermann.

- Det er et spil, som der også er sådan et sted som FN’s Generalforsamling, hvor 193 lande løbende krydser klinger. Så et vist mål af opportunisme ville jeg nok kalde det.

Sverige har i løbet af ugen beskyldt "russiskstøttede aktører" for at puste til ilden med misinformation. Sverige forsøger fortsat at blive medlem af militæralliancen Nato.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det har vakt vrede i flere mellemøstlige lande, og der foregår en diplomatisk indsats for at få inddæmmet vreden.

Udenrigsministeriet skriver i en pressemeddelelse lørdag, at ministeriets krisestab har været aktivt siden den 20. juli. Det samme gælder også den internationale operative stab.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, har gentagne gange fordømt afbrændingerne.

Og den internationale virak mærkes også i FN, forklarer FN-ambassadøren.

- Det hører til sjældenhederne, at vi har en debat i Generalforsamlingen, som var så skarp, som den trods alt var tirsdag, og hvor Danmark faktisk nævnes med navn, hvilket vores kolleger fra Egypten gjorde, siger Martin Bille Hermann.

