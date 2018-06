Dansk Folkeparti blokerer for salg af TV2

DF spænder ben for for regeringens plan om at sælge TV2, som forhandlingerne om et medieforlig er i slutfase.

I 11. time af forhandlingerne om et nyt medieforlig afviser Dansk Folkepartis formand nu regeringens planer om et delvist salg af TV2.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Regeringen ønsker i første omgang at sælge 40 procent af tv-stationen, fordi TV2 ifølge regeringen har brug for input fra nye medejere på et mediemarked i hastig forandring.

Forskellige borgerlige regeringer har forsøgt at sælge TV2 siden 2001. DF har også gennem tiden bakket op om et sådant salg.

Men nu spænder regeringens støtteparti ben for planen, og dermed er der ikke flertal for den.

- Vi synes, at TV2 skal blive på statens hænder og levere de super gode tilbud til danskerne, som vi mener, at TV2 leverer, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til avisen.

Han har svært ved at se fordelene ved at sælge TV2, som han kalder for en "succes". Han afviser samtidig et kompromis, hvor der sælges en mindre andel, end regeringen lægger op til.

- Regeringen har ikke leveret et overbevisende svar på, om der er en klar fordel ved at gå i gang med et TV2 salg nu. Hverken helt eller delvist, fortsætter han.

Thulesen Dahl peger på, at en række retssager gør det svært for staten at få den rette pris for TV2, der risikerer at skulle betale milliarder i erstatning på grund af ulovlig statsstøtte.

De Konservatives medieordfører, Naser Khader, accepterer ikke i første omgang Dansk Folkepartis afvisning. Et salg af TV2 har været en mærkesag for De Konservative i en lang årrække.

- Vi er ikke nået til salget af TV2 i forhandlingslokalet endnu, så vi vil fortsat arbejde for et salg. Det er nødvendigt, siger Naser Khader til Jyllands-Posten.

Kulturminister Mette Bock (LA) afviser at stille op til interview, fordi forhandlinger pågår i øjeblikket. Men ministeren er stadig opsat på at få solgt TV2.

- Regeringen er helt enig med DF i, at TV2 er en vigtig spiller på det danske mediemarked, og at der naturligvis skal være klare fordele ved et salg, skriver Bock i en mail Jyllands-Posten.

/ritzau/