Dansk Folkeparti er klar til at se på licensaftale igen

Beregninger fra Cepos viser, at skattetrykket vil stige på lang sigt efter aftale mellem regeringen og DF.

Hvis regeringspartierne bliver enige om at ændre i aftalen om at rykke finansieringen af public service fra licens til indkomstskat, så er Dansk Folkeparti klar til at se på aftalen igen.

Det siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF), efter at beregninger fra Cepos har vist, at aftalen - stik mod hensigten - vil øge skattetrykket på lang sigt.

- Vi har ikke været bekendt med, at det skulle blive til en skattestigning hen over årene. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke har haft det med, siger Flydtkjær.

Joachim B. Olsen fra regeringspartiet Liberal Alliance tager Cepos' beregninger så alvorligt, at han mener, at aftalen bør ændres. Det vil finansminister Kristian Jensen (V) imidlertid ikke.

Han mener, at Cepos tager fejl. Og at det er op til et fremtidigt politisk flertal, hvad skattetrykket skal være efter år 2025.

Men ifølge Dennis Flydtkjær er det ikke usædvanligt at se på de økonomiske konsekvenser af en politisk aftale i et længere perspektiv. Han henviser til den aftale om lavere registreringsafgift, som regeringen og DF indgik i september 2017.

Her er det aftalt at forhøje den grønne ejerafgift for nye biler. Det er med til at betale for at sænke registreringsafgiften. Men på et tidspunkt "krydser kurverne", forklarer Flydtkjær, så staten får et større provenu ind.

Derfor har partierne aftalt at de senest i 2025 skal aftale, hvordan de fremtidige penge føres tilbage til bilisterne.

En lignende passus kunne man skrive ind i aftalen om licens, mener Flydtkjær. Han kan godt forstå, at LA tager sagen alvorligt.

- Helt ærligt, da alle partierne stod uden foran døren (og præsenterede aftalen, red.), sagde vi jo alle sammen, at det var en nedskæring af DR, der kunne give plads til andre medier.

- Men også at danskerne fik nogle flere penge mellem hænderne, altså at det var en skattelettelse, siger Dennis Flydtkjær.

