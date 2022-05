Dansk Folkeparti har taget stilling til Claus Hjorts immunitet

Morten Messerschmidt siger efter møde med Tesfaye, at DF ikke stemmer for at ophæve eksministers immunitet.

Dansk Folkeparti kan ikke stemme for at ophæve folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet i en sag om mulig lækage.

Det siger DF's formand, Morten Messerschmidt, onsdag morgen efter et gruppemøde i partiet.

Messerschmidt var tirsdag til møde hos justitsminister Mattias Tesfaye (S) for at blive nærmere informeret om sagen.

Her er Hjort Frederiksen, der er tidligere forsvarsminister, sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men hvis Hjort skal tiltales, kræver det, at et flertal i Folketinget ophæver Hjorts immunitet.

Rigsadvokaten har indstillet til at rejse tiltale i sagen mod den tidligere forsvarsminister.

Hjort mener ikke, at han har gjort noget forkert.

