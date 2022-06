Dansk Folkeparti mangler mange kandidater til valget

Dansk Folkeparti har svært ved at stille hold til det kommende folketingsvalg, idet partiet mangler kandidater i 29 af Danmarks 92 valgkredse.

Altså i næsten hver tredje kreds ifølge en undersøgelse af TV Syd.

Partiet har opstillet kandidater i alle valgkredse ved de seneste tre folketingsvalg, som fandt sted i 2011, 2015 og senest i 2019.

Det ser værst ud i Sydjyllands Storkreds, hvor der mangler folketingskandidater i otte af de 14 kredse, viser undersøgelsen af TV Syd.

Senest har partistifter og tidligere formand Kristian Thulesen Dahl sagt, at han ikke vil genopstille for Dansk Folkeparti.

Partiet har også sagt farvel til jyske profiler som Marie Krarup, Hans Kristian Skibby og Karina Adsbøl i partiets højborg.

Tendensen gælder over hele landet. Ifølge Dansk Folkepartis egen hjemmeside mangler de at finde fire ud af de otte kandidater i Københavns Omegns Storkreds, hvor partiformand Morten Messerschmidt (DF) selv stiller op.

Det betyder, at der er færre varer på hylderne, og det er problematisk, vurderer kommunalforsker Roger Buch.

- Partierne bestræber sig på at dække alle valgkredsene, og det lykkes også for de største partier.

- Man ved godt, at en del kandidater reelt ikke har chance for at blive valgt. Men de trækker måske nogle hundrede stemmer, som kan bidrage til, at et parti får et ekstra mandat eller to, siger Roger Buch til TV Syd.

Dansk Folkeparti i Varde er blandt de kredse, som spejder efter en folketingskandidat.

- Vi havde en ung kvinde, som gerne ville stille op til Folketinget, men så ville hun ikke alligevel.

- Det er klart, at den landspolitiske uro kan have en indflydelse, og det vil også ramme DF, hvis Støjberg og Thulesen Dahl laver et nyt parti, siger Frode Flyvbjerg Kristensen, som er formand for Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Varde.

Det bliver svært at opsamle de omkring 27.000 sydjyske vælgere, som i 2019 stemte personligt på folketingsmedlemmer, som ikke går til valg for DF.

Dengang satte 23.119 vælgere kryds ved Kristian Thulesen Dahl, mens 2436 stemte på Marie Krarup, og 1526 stemte på Karina Adsbøl.

Der er endnu noget tid til valget, som skal finde sted inden for et år.

De større partier er dog længere i deres forberedelser.

De Konservative har kandidater i alle kredsene, mens Venstre kun mangler én kandidat for at dække alle 92 kredse.

Socialdemokratiet mangler ifølge sit sekretariat "kun et par stykker".

/ritzau/