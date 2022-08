Dansk Folkeparti ønsker en femdobling af antal værnepligtige

Dansk Folkeparti vil have værnepligten til også at omfatte kvinder for at femdoble det samlede antal.

Det danske forsvar har brug for langt flere soldater for at kunne forsvare Danmark.

Det er et af budskaberne i et nyt forsvarsudspil fra Dansk Folkeparti.

Partiet vil styrke rekrutteringen af soldater ved at op mod femdoble antallet af værnepligtige og udvide værnepligten fra fire måneder til minimum ni måneder.

- Det skyldes, at Danmark er i den situation i dag, at vi ikke kan forsvare os selv. Rusland har vist sig at være en utroværdig partner, og derfor bliver vi nødt til at sikre os for fremtiden, siger partiets forsvarsordfører Alex Ahrendtsen.

I 2021 påbegyndte omkring 4700 unge værnepligten i Forsvaret. Heraf var 27 procent kvinder, viser tal fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Og for at nå målet om en femdobling af antal værnepligtige om året vil Dansk Folkeparti have flere kvinder med.

- Vi vil gerne gøre det attraktivt at være i Forsvaret, og derfor foreslår vi også kvindelig værnepligt. Uden kvindelig værnepligt vil vi ikke kunne nå vores mål. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger Alex Ahrendtsen.

Konkret foreslår Dansk Folkeparti at pålægge kvinder værnepligt på lige vilkår med mænd. Om det indebærer sessionsbehandling ligesom mænd, kan partiet dog ikke sige.

- Den helt præcise udformning har vi ikke lagt os fast på endnu. Det, som vi siger, er, at vi gerne vil have, at kvinder har lige rettigheder og lige pligter. Sådan er det ikke i dag.

For at finde plads til flere værnepligtige vil DF både bygge nye kaserner og genåbne lukkede kaserner.

Det skal desuden også være muligt at genindkalde tidligere værnepligtige til eksempelvis "årlige øvelser på en uges tid".

I forsvarsudspillet foreslås det blandt andet også, at Grønland skal have et hjemmeværn.

- Arktis og Grønland er et vigtigt område. Stormagterne interesserer sig for det. Vi vil gerne inddrage grønlænderne, fordi de har lokalkendskab, og de er interesseret i at aftjene en form for værnepligt, siger Alex Ahrendtsen.

Han vil lytte til Hjemmeværnet i forhold til, hvor stort et grønlandsk hjemmeværn skal være.

Hele forsvarsudspillet vil DF have beregnet i Forsvarsministeriet.

Det nuværende forsvarsforlig, hvor DF er en del af forligskredsen, udløber i 2024.

Men efter at der blev indgået en forsvarsaftale i marts, der skal løfte udgifterne til forsvar til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) inden udgangen af 2033, vil Dansk Folkeparti have fremrykket forhandlinger om det næste forsvarsforlig.

/ritzau/