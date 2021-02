Dansk Folkeparti og Inger Støjberg rykker fysisk sammen

DF og Inger Støjberg kommer til at dele sekretær efter den tidligere ministers brud med Venstre.

Efter at folketingsmedlem Inger Støjberg meldte sig ud af Venstre og blev løsgænger, har hun skullet finde nyt kontor på Christiansborg. Den tidligere udlændinge- og integrationsminister og tidligere næstformand i Venstre kommer til at sidde fysisk sammen med Dansk Folkeparti.

Samtidig har de to parter indgået en aftale om at dele en sekretær, der tidligere udelukkende har arbejdet for Dansk Folkeparti.

- Aftale om sekretærhjælp til Inger Støjberg er på plads. For mig er det afgørende, at Inger kan fortsætte sit vigtige arbejde.

- Vi i Dansk Folkeparti hjælper, hvor vi kan, til at sikre dette. Vi har altid været glade for samarbejdet med Inger - og ser frem til at forstærke det i fremtiden, skriver formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

Siden Inger Støjberg forlod Venstre, har Dansk Folkeparti bejlet voldsomt til den tidligere minister.

/ritzau/