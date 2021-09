Dansk Folkeparti står over for dramatisk årsmøde, danskere kan selv vælge vaccine, og børneværter griller tysk kanslerkandidat

I dag kommer Morgensamling forbi nogle spændende historier fra ind- og udland om både coronabøder i Italien og en tysk kanslerkandidats optræden i børne-tv, før vi kan berette om et vist omdiskuteret stykke tøj, der kommer på museum.

Mens mange danskere om lidt kan holde weekend og slappe af, holder Dansk Folkeparti årsmøde, der ser ud til at blive temmelig dramatisk. Der er nemlig ballade i baglandet, og flere lokalformænd møder op med ønsket om, at Kristian Thulesen Dahl går af som formand og viger pladsen til stifteren og tidligere formand Pia Kjærsgaard. Det skriver Berlingske og Politiken. Torsdag sagde Kristian Thulesen Dahl, at han vil fortsætte som formand, hvis han har baglandets opbakning.

Frit valg skal sikre flere vaccinationer

Opbakning er der også til vaccinationsprogrammet, der skal forhindre coronavirus. Mange danskere, knap 74 procent, er allerede blevet vaccineret, men der mangler stadig en del. Hidtil er man blevet tildelt en af de forskellige vaccinetyper, men fremover kan borgere, der skal have første stik med en coronavaccine, selv vælge, om de vil have Pfizer eller Moderna, og det skal forhåbentlig få flere med på vaccinevognen, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Sundhedsmyndighederne har et mål om, at 90 procent af alle, der har fået tilbuddet om at blive vaccineret, har fået første vaccinestik inden 1. oktober.

Italienere uden coronapas risikerer bøder på 11.000 kroner

I Italien er kun 68 procent færdigvaccineret, men her går myndighederne frem med andre metoder for at få de sidste med. Her kan man snart slet ikke gå på arbejde uden et coronapas. Det gælder både offentligt og privat ansatte, som kan få bøder på 1500 euro (11.000 kroner), hvis de møder op uden et pas. Det fremgår af et nyt dekret ifølge Ritzau. Man vil desuden kunne blive suspenderet uden løn. Reglerne træder i kraft den 15. oktober og er det seneste skud på stammen i premierminister Mario Draghis forsøg på at få italienerne til at lade sig vaccinere. Flere EU-lande har allerede indført et krav om vaccination for deres sundhedsarbejdere - heriblandt Italien - men støvlelandet er det første land, som har indført et krav om coronapas for ansatte i både den offentlige og private sektor.

Danmark har flere kristne indvandrere end muslimske

Tilbage i Danmark er det religiøse landskab for alvor under forandring. Medlemstallet i den evangelisk-lutherske folkekirke er faldende, og på grund af indvandring vokser andre trosretninger. De nye religiøse danskere hedder dog ikke alle sammen Muhammed og Marwa, men også Mikolaj og Maria. Nye beregninger fra Københavns Universitet viser nemlig, at der kommer flere og flere kristne fra især Central- og Østeuropa, og at de sammen med deres efterkommere i dag udgør en større del af befolkningen end muslimske indvandrere og efterkommere. Tendensen beskrives i en ny serie i Kristeligt Dagblad.

Kanslerkandidat i modvind efter børne-interview

Man skal høre sandheden fra børn og fulde mennesker, siger man jo. Og holder vi os til de første, så kom der nogle sandheder frem i et tysk tv-program for børn, da kristendemokraternes kanslerkandidat, Armin Laschet, forleden satte sig foran to børneværter på 11 år. Det lyder ellers umiddelbart som en legende let sag for CDU-formanden, der beskrives som en ”hyggeonkel”. Men resultatet blev snarere det modsatte, og spørgsmålet er nu her kort før valget, om kristendemokraternes kansler-drømme bremses af et børneinterview, skriver Kristeligt Dagblad.

For de to børn begyndte at spørge ind til nogle ømtålelige sager, heriblandt hvorfor Laschet havde leet under et besøg i de tyske oversvømmelsesområder i juli, og hvorfor han tidligere har taget afstand fra homoseksuelle ægteskaber. Laschet virkede mere og mere beklemt ved situationen og er efterfølgende blevet kritiseret for sin optræden, kan man blandt andet læse i Der Spiegel. Og bedøm selv hans præstation i det 10 minutter lange klip, der er blevet spredt på sociale medier og på YouTube er set over 950.000 gange.

Paven: Biskopper skal give nadver til alle politikere

Pave Frans har været gæst i Morgensamling flere gange denne uge og er det igen i dag efter udtalelser om biskopper og politik. På vej hjem fra besøg i flere europæiske lande denne uge blev han af journalister spurgt til en debat om, hvorvidt biskopper i USA kan afvise katolske politikere - som for eksempel præsident Joe Biden - der støtter abortrettigheder. Biskopper bør dog ikke tænke i politik, men være gode vejledere, mener pave Frans ifølge The New York Times og Religion News Service. Jeg har aldrig selv afvist sakramente til nogen, sagde paven, som ikke udtalte sig konkret om amerikanske biskopper, men om princippet i nadveren generelt.

Croptop kommer på museum efter forbudsdebat

Så er vi ved vejs ende, og Morgensamling slutter af med et stykke bart maveskind. For det gav stor debat, da Firehøjeskolen i Vejle Kommune forbød deres elever at gå i croptop. Medierne kastede sig over skolens bestyrelse, og skoleelever landet over iførte sig en croptop og demonstrerede mod forbuddet, der siden blev trukket tilbage. Men den sag bør ikke lægges hengemt i skuffen. Museet KØN i Aarhus, der tidligere hed Kvindemuseet, vil udstille netop det stykke tøj, skriver DR. Museet har modtaget en croptop fra en initiativtager til en af demonstrationerne, og den skal nu udstilles på museet.

”Den skal på museum, fordi historien og debatten, der fulgte i kølvandet på det her croptop-forbud, udgør et rigtig vigtigt nedslag i kønnenes kulturhistorie, og det er det, vi varetager på vores museum,” siger museumsdirektør Julie Rokkjær Birch til DR.

