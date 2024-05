Dansk Folkeparti truer med at forlade klimaaftale

Dansk Folkeparti (DF) var blandt de partier, der i december 2019 indgik en aftale om at arbejde for en bindende klimalov, der skulle sikre, at Danmark reducerer sit klimaaftryk med 70 procent i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990 og er klimaneutral i 2050.

Men nu vakler partiet i sin opbakning til klimaloven. Formand Morten Messerschmidt siger til Berlingske, at han vil gøre op med "klimafantasteriet".

Og han stillet et ultimatum, hvis partiet fortsat skal være en del af forligskredsen bag klimaloven:

En kommende CO2-afgift må ikke koste en eneste arbejdsplads eller forøge fødevarepriserne.

Sker det, trækker DF sig fra aftalen og de videre forhandlinger om klimaloven.

- Vi er allerede langt inde i det absurde, hvor partierne i Folketinget er totalt respektløse over for danskernes liv og hverdag, og hvor de ødelægger vores landskaber med rædselsfulde solcelleørkener. Vores smertegrænse er nået, siger han til Berlingske.

Morten Messerschmidt erkender, at det bliver svært at indføre en CO2-afgift, der holder sig inden for de rammer, han har opstillet.

Han mener dog, at det er de andre partier, der med indførelse af blandt andet fly- og dieselafgifter har forbrudt sig mod klimalovens formulering om, at dansk konkurrencekraft og den sociale balance skal sikres.

- Vi troede på, at de her klimamål kunne nås på en skånsom måde, og vi har også givet regeringen og de øvrige partier mange chancer. Nu må vi bare konstatere, at nok er nok, siger han til Berlingske.

De øvrige partier bag aftalen - Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet - kan danne flertal uden Dansk Folkeparti, og derfor får Messerschmidts udmelding ingen praktisk betydning.

Alligevel opfordrer klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard (M) Dansk Folkeparti til at "tage ansvar" for den grønne omstilling.

- Så bekender Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt kulør og den er sort.

- Der skal ske klimahandling i landbruget, og der kommer en klimaafgift. Det kan og skal vi gøre fornuftigt, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Liberal Alliance er ikke en del af klimaaftalen, men accepterer en CO2-afgift på landbruget, hvorimod Danmarksdemokraterne hele tiden har været imod.

/ritzau/