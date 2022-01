Dansk Folkepartis finansordfører peger på Messerschmidt

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, peger på politisk næstformand Morten Messerschmidt som ny formand for partiet. Det siger han til Berlingske.

Partiet skal have ny formand efter Kristian Thulesen Dahl, der dagen efter kommunalvalget meldte sin afgang. Indtil videre har fire kandidater meldt sig.

- Vi har fire gode folk, der stiller op, og jeg synes, de er gode DF'ere alle sammen.

- Men når der er fire, så skal man jo vælge, og der er jeg slet ikke i tvivl, og jeg kommer til at stemme på Morten Messerschmidt, og det vil jeg også opfordre andre til at gøre, siger René Christensen til Berlingske.

Ud over Morten Messerschmidt stiller medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen, medlem af hovedbestyrelsen Merete Dea Larsen og medlem af Hjørring Byråd Erik Høgh-Sørensen meldt deres kandidatur.

Deadline for kandidater er fredag ved midnat. De skal derefter gøre deres hoser grønne over for Dansk Folkepartis delegerede frem til den 23. januar, hvor en ny formand skal vælges på et ekstraordinært årsmøde.

Ud over René Christensen har også folketingsmedlemmerne Alex Ahrendtsen, Dennis Flydtkjær og Mette Hjermind Dencker fortalt, at de støtter Morten Messerschmidt.

Forudsætter man, at Morten Messerschmidt også støtter sig eget kandidatur, har han dermed støtte fra fem ud af partiets 16 folketingsmedlemmer.

Partiets beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, har meldt ud, at han støtter Martin Henriksen.

- Martin Henriksen har en indstilling til udlændinge og det danske arbejdsmarked, som stemmer overens med de holdninger, jeg har, sagde han til DR tirsdag.

Bøgsted blev dermed det første folketingsmedlem, som offentligt bakkede op om Henriksen som partiets nye formand.

/ritzau/