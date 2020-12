Dansk Folkepartis Søren Espersen smittet med covid-19

Udenrigsordfører for Dansk Folkeparti Søren Espersen går i selvisolation efter smitte med covid-19.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, er smittet med coronavirus og går i selvisolation. Det skriver han på Twitter.

Han er en af flere medlemmer af Folketinget, der i efteråret har været smittet med virussen.

- Corona. Såvel Yvette som jeg fik her til morgen af lægen lige besked om, at vi begge er blevet smittet. Testen var positiv. Så vi to går i flyverskjul nede på gården en uge eller to. Alt godt herfra til jer alle, skriver Søren Espersen på Twitter.

Blandt kendte politikere, der er blevet testet positiv for covid-19, er justitsminister Nick Hækkerup (S), De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og tidligere minister for Venstre Lars Christian Lilleholt.

/ritzau/