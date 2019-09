Dansk Folkepartis top lover baglandet mere indflydelse

Kristian Thulesen Dahl varsler på partiets årsmøde, at partiet skal inddrage baglandet langt mere i arbejdet.

Oven på det store valgnederlag i 5. juni siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på partiets årsmøde, at baglandet skal inddrages langt mere i partiets - og partiets tops - arbejde.

Dansk Folkeparti har ellers historisk været meget topstyret og igennem tiden har ekskluderet medlemmer, der talte imod ledelsen linje. Men efter valget har Kristian Thulesen Dahl rejst rundt og mødt samtlige partiets lokalforeninger.

- Overalt har jeg mødt jer tillidsfolk, som har sagt: Vi ser for lidt til jer. I skal komme mere rundt og møde medlemmerne og vælgerne.

- Og vi har så grint og joket lidt med, at det jo sådan set er et meget bedre udgangspunkt end på et tidspunkt i et andet parti, hvor tillidsfolk hellere ville se formandens hæl end tå, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han varsler, at partiet skal finde en helt ny måde at arbejde på, der i langt højere grad involverer møder og kontakt mellem partiets lokalforeninger, repræsentanter i kommuner og regioner samt partiets ledelse.

- Jeg vil de kommende måneder tage forskellige initiativer, som sikrer en mere direkte dialog i partiet.

- Jeg forestiller mig blandt andet en struktur, hvor der bliver regelmæssige fællesmøder blandt folkevalgte fra både folketing, region og byråd. Så der er en rød tråd i vores politiske arbejde uanset, hvor det er, siger Kristian Thulesen Dahl.

Efter valget var der - uhørt for Dansk Folkeparti - kritik af ledelsen for ikke at have lyttet til baglandet og for at have manglet en klar politik på flere af valgets tungeste temaer. Blandt andet klima.

Et større samarbejde med baglandet skal sikre, at det ikke sker igen.

- Nogle vil blot hjælpe i lokalområdet. Men andre vil gerne diskutere den landspolitiske udvikling og på den måde være en mere aktiv del i udviklingen af vort parti.

- Og dette ønske skal vi med glæde tage imod og skabe rammerne for, hvordan dette praktisk kan foregå, siger Kristian Thulesen Dahl.

