Dansk forfatter er et skridt nærmere stor international pris

Olga Ravn er som en af seks forfattere fra hele verden med i opløbet til årets International Booker Prize.

Den danske forfatter Olga Ravn er kommet et skridt nærmere international hæder for den engelske udgave af hendes roman "De ansatte".

I marts kom hun som en af 13 forfattere med på den såkaldte longlist til The International Booker Prize. Nu er den oversatte version af romanen under titlen "The Employees" kommet skridtet videre og er også med på shortlisten, der består af seks forfattere.

Det fremgår af hjemmesiden for den store pris for fiktion oversat til engelsk.

2. juni bliver det meddelt, hvem der modtager prisen for 2021.

De øvrige kandidater er to bøger oversat fra fransk, to oversat fra spansk og en fra russisk.

De seks kandidater beskrives af prisuddeleren under ét som "revolutionære i form, indhold og udgangspunkt" og som "vedkommende, energiske og vildt originale litterære værker".

"De ansatte" udkom i 2018 på Gyldendal, og sidste år udkom den i Storbritannien, oversat af Martin Aitkens.

Shortlisten er udvalgt af et panel af historikere, journalister og forfattere - heriblandt en forfatter, der tidligere har stået på shortlisten til den britiske hovedpris, Man Booker.

Gyldendal kommenterede, da Ravn i første omgang kom med på longlist til prisen.

- Det er fantastisk, at Olga Ravn med nomineringen får denne ekstraordinære internationale anerkendelse for sit forfatterskab, der altid formår at gøre litteraturen brændende aktuel ved at kombinere original formtænkning med undersøgelser af tidens vigtigste spørgsmål, sagde forlagschef for Gyldendal Skønlitteratur Simon Pasternak.

Med prisen følger 50.000 pund, hvilket svarer til 435.000 danske kroner. Pengene deles mellem forfatter og oversætter.

Olga Ravn debuterede i 2012 med digtsamlingen "Jeg æder mig selv som lyng".

Efterfølgende er hun udkommet med romaner, hvoraf den seneste er "Mit arbejde", der handler om en kvindes kamp med fødselsdepression.

For den modtog hun Politikens Litteraturpris i 2020. Ifølge Politiken har bogen været med til at starte en folkelig bevægelse om at italesætte dårlige oplevelser på hospitalers fødegange.

Olga Ravn er 34 år. Hun er uddannet fra Forfatterskolen i 2010.

/ritzau/