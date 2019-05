Dansk forsker enig med Nasa: Meteorer udgør en trussel

Det handler om at få et bedre overblik over de objekter, der udgør en trussel, mener dansk forsker.

Meteorer udgør en stor trussel mod Jorden.

Sådan lød budskabet tirsdag fra chefen for den amerikanske rumfartsorganisation Nasa, Jim Bridenstine.

Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, er enig i den betragtning.

- Der er ingen tvivl om, at asteroider og kometer udgør en trussel mod Jorden. Den er blevet ramt tidligere og vil blive ramt igen.

- Det handler om at få et bedre overblik over, hvor stor truslen er og finde de objekter, der udgør en trussel.

I 2013 eksploderede en meteorit over den russiske by Chelyabinsk. Den indeholdt ifølge Bridenstine "30 gange så meget energi som atombomben ved Hiroshima". Omkring 1500 mennesker kom til skade ved episoden.

Linden-Vørnle anslår, at den slags begivenheder sker et par gange per århundrede, men at de kan forårsage store skader:

- Hvis sådan noget sker over en storby for eksempel i København eller Malmø-området, så vil der være rigtig mange mennesker, der kommer til skade og måske endda nogle, der ville omkomme, siger Linden-Vørnle.

Ved en konference tirsdag gav Jim Bridenstine udtryk for, at risikoen for nedslag ikke bliver taget alvorligt nok i det internationale samfund.

Ifølge Linden-Vørnle handler det om at finde de objekter, der udgør en trussel mod Jorden og samtidig gøre sig nogle overvejelser om, hvad man skal gøre, hvis det eventuelt sker.

På DTU Space arbejder man med at oprette et center, der kigger på naturlige risici som asteroider og meteoritter samt de menneskeskabte som rumaffald og rumskrot.

- Så vi kan bidrage til det internationale samarbejde og også kan forberede os på at deltage i missioner, der kan håndtere sådan en trussel, siger Michael Linden-Vørnle.

/ritzau/