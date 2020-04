Dansk forsøg mod corona fortsætter trods negative studier

Patienter dropper dansk coronastudie efter nedslående forsøg fra USA, som ifølge overlæge ikke kan bruges.

I flere lande har der været store forhåbninger til et middel, der normalt bruges til at behandle gigt og hudsygdomme samt til forebyggelse af malaria.

Men i både USA, Sverige og Brasilien har forsøg med midlerne klorokin og hydroxyklorokin vist svære bivirkninger eller overdødelighed blandt patienter.

Alligevel fortsætter et forsøg med netop hydroxyklorokin, som overlæge Jens Ulrik Jensen fra Herlev-Gentofte Hospital står bag.

- Det påvirker ikke de læger, som er med i vores studie, fordi de ved, at de udenlandske resultater er junk data (skraldedata, red.).

- Men det påvirker vores studie, fordi nogle patienter selvfølgelig bliver bekymrede, når de ser det, og ikke længere ønsker at deltage, siger han.

Jens Ulrik Jensen har gennemgået flere af de udenlandske forsøg og mener, at de ikke er udført ordentligt. Derfor bør man ifølge ham ikke tage resultaterne for gode varer.

Han nævner eksempelvis, at der i Brasilien på nogle patienter er brugt en dosis, der er tre gange så høj som den anbefalede daglige dosis.

I USA er nogle veteraner, der har været testpersoner, ikke tilfældigt udvalgt, og det kan også påvirke resultatet, mener overlægen.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke konkludere noget som helst om virkningen, siger Jens Ulrik Jensen.

Når der ifølge ham ikke er pålidelige studier, der kan sige noget om, hvorvidt midlet kan gavne coronasyge, ser han god grund til at fortsætte det danske studie.

Tidligere historier om de udenlandske studier, der har haft stor overdødelighed og slemme bivirkninger, har dog skræmt en del af forsøgspersonerne væk.

Ifølge Jens Ulrik Jensen er der ingen grund til bekymring over at deltage i studiet.

- Det er stoffer, som er godkendt og bliver markedsført i Danmark, og de bliver givet til rigtig mange patienter hver dag uden problemer.

- Så længe de gives i anbefalet dosis, synes jeg overhovedet ikke, man skal være bekymret, siger han.

Overlægen forventer, at studiet endeligt får afklaret, om hydroxyklorokin kan føre til, at coronapatienter oplever mildere symptomer. Det kræver dog, at de kan sikre tilstrækkeligt med testpersoner.

/ritzau/