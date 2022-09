Dansk fregat bliver en del af Natos stående styrker i Østersøen

Den danske fregat "Esbern Snare" er fra mandag en del af forsvarsalliancen Natos stående styrker på højt beredskab og vil efter træningsøvelser blive indsat i Østersøen.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Det sker som følge af krigen i Ukraine. "Esbern Snare" skal være en del af flådestyrken frem til midten af december.

- Vi viser Natos tilstedeværelse, vi demonstrerer Natos sammenhold, og vi øver sammen. Og hvis der bliver kaldt på os, så er vi klar til umiddelbar indsættelse som Natos hurtige reaktionsstyrke – VJTF, siger Lars Povl Jensen, der er kommandørkaptajn og chef på "Esbern Snare", i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det, der adskiller sig fra tidligere, er, at vi kommer med et forholdsvis robust mandat fra Folketinget til Natos maritime kommando i Europa, der betyder, at vi ikke bare har pligt til at forsvare os selv, hvis vi bliver angrebet, men også umiddelbart kan forsvare andre og andre Nato-landes territorium, lyder det videre.

"Esbern Snare" er mandag sejlet ud fra Flådestation Frederikshavn. Planen er, at hele flådestyrken først skal deltage i en øvelse ved Portugal og derefter i Den Engelske Kanal.

Først herefter går turen til Østersøen.

- Når vi kommer ind i Østersøen, må vi forvente, at vi får besøg af russiske fly. Sådan har det også været tidligere. Vi er selvfølgelig klar til at forsvare os, men vi er ikke ude på en mission, hvor vi skal gøre noget ved nogen. Vi er der for at forsvare Nato, siger Lars Povl Jensen.

Det danske krigsskib har en besætning på omkring 140 mand.

Under dele af den nye mission vil også en Seahawk-helikopter være om bord for at "øge flådestyrkens rækkevidde".

Krigsskibet blev i februar kaldt hjem fra Guineabugten, hvor den beskyttede skibstrafik mod piratangreb, for at være en del af Natos beredskab i forbindelse med krigen i Ukraine.

Det vakte stor opsigt, da Forsvaret i november oplyste, at danske soldater fra "Esbern Snare" under missionen i Guineabugten havde dræbt fire pirater og såret en femte, mens yderligere tre var blevet tilbageholdt.

Den sårede mand var så slemt tilredt, at han blev bragt til behandling på et hospital i Ghana, hvor han fik sit ene ben amputeret. Han afventer nu at komme for retten i Danmark, hvor sagen mod ham begynder 21. november.

/ritzau/