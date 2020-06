Dansk fregat i Hormuz kan bære ved til Irans vrede

Vestlige krigsskibe i Hormuzstrædet kan tirre Iran og øge spænding, vurderer FE forud for dansk fregatbidrag.

Bidrager Danmark til problemet eller løsningen, når Søværnet fra august skal sende en fregat og op til 195 soldater til Hormuzstrædet ud for den iranske kyst?

Det spørgsmål står og blinker, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har udsendt en ny trusselsvurdering for området.

Ifølge den nye vurdering er der ingen tegn på, at truslen fra Iran mod de civile danske skibe er stigende.

Desuden karakteriserer den hemmelige tjeneste truslen fra det iranske militær mod de danske soldater i området som "lav".

Til gengæld ser FE en risiko for, at selve tilstedeværelsen af dansk militær kan virke optrappende på konflikten.

- Det er meget sandsynligt, at den iranske ledelse opfatter vestlig, militærtilstedeværelse i Den Persiske Golf og Hormuzstrædet som bidragende til den spændte situation i området, står der i trusselsvurderingen.

FE skriver videre, at det er sandsynligt, at de stærke spændinger mellem Iran og USA medfører en risiko for "fejlfortolkninger og utilsigtede hændelser".

- Det kan i yderste konsekvens betyde beskydninger af både militære mål og civile i operationsområdet.

Folketingets Forsvarsudvalg behandlede sidste tirsdag forslaget om at sende den danske fregat afsted. Politikerne skal efter planen tage beslutningen den 11. juni.

På Forsvarsakademiet mener militærforsker Anders Puck Nielsen ikke, at det danske bidrag vil optrappe situationen i Hormuz.

For det første minder han om, at den danske fregat blot afløser et hollandsk krigsskib i en allerede aktiv mission.

- Så på den måde kan man ikke tale om, at vi optrapper noget, siger han.

For det andet vurderer militærforskeren, at iranerne faktisk er fint tilfredse med, at de europæiske lande er blevet tvunget til at binde militære ressourcer i Hormuzstrædet.

- Jeg læser hele den optrapning i Hormuz, der var sidste sommer, som at iranere var trætte af kun at være i modtagende ende af alle de ting, der gjorde ondt, fordi atomaftalen var faldet på gulvet.

- De ville gerne have hele den her konflikt med USA til også at gøre ondt på verdenssamfundet, siger Anders Puck Nielsen.

Derfor er han også enig med FE i, at risikoen for danske skibe i Hormuz er lav.

- Umiddelbart tror jeg, at spændingsniveauet i Hormuz nu er nogenlunde, som iranerne ønsker det. For nu skal europæerne bruge kræfter på en situation, som de nok dybest set synes er amerikanernes skyld, siger Anders Puck Nielsen.

Hormuzstrædet er fragtskibes ind- og udgang til Den Persiske Golf. Herfra udskibes en tredjedel af al verdens olie.

Derfor vakte det opsigt, da flere tankskibe i sommer blev udsat for målrettede angreb, som Iran angiveligt stod bag.

