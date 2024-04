Dansk fregat rammer dansk farvand uger før planlagt

Klokken to natten til onsdag sejlede den danske fregat "Iver Huitfeldt" ind i dansk farvand flere uger før planlagt.

Det viser hjemmesiden Marine Vessel Traffic, der onsdag formiddag har lokaliseret fregatten ud for Frederikshavn, skriver DR.

Da fregatten blev sendt afsted til Det Røde Hav i slutningen af januar, var meldingen fra Forsvaret, at den skulle være udsendt til midten af april.

Men i sidste uge - i slutningen af marts - meldte Forsvaret, at fregatten havde påbegyndt hjemrejsen.

Fregatten har været omdrejningspunkt for megen opmærksomhed, siden forsvarsmediet Olfi tirsdag kunne beskrive, hvordan udstyret om bord svigtede under et droneangreb i marts.

Den 9. marts nedkæmpede fregatten fire droner i et angreb, hvor der blev opsendt og senere nedskudt mindst 15 droner, kendt som UAV'ere.

Men en række tekniske problemer udsatte ifølge Olfi soldaterne for fare under angrebet, da fregatten i en halv time ikke kunne affyre sit eneste luftforsvarsmissil.

Fordi fregattens centrale forsvarssystem svigtede, blev kanonerne taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden at være i nærheden af fjendtlige mål.

Oplysningerne var nye for forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), sagde han tirsdag, og det kritiserede han skarpt.

Det er "afgørende viden" og "ikke acceptabelt", at det politiske system ikke er blevet orienteret om, at fregatten oplevede svigt og defekter, sagde han til flere medier på Christiansborg tirsdag.

Derfor krævede han inden dagens udgang en redegørelse fra Forsvaret om defekterne og svigtet på fregatten.

Forsvarsordførerne ventes at blive orienteret onsdag.

Forsvarsministeren sagde tirsdag, at det endnu er for tidligt at sige, om sagen bør få konsekvenser for nogen i Forsvaret.

