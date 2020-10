Dansk Geranium-kok henter sølv ved EM i Tallinn

Ronni Vexøe Mortensen blev nummer to ved det europæiske Bocuse d'Or i Tallinn. Han er nu kvalificeret til VM.

Det danske team ved det uofficielle europamesterskab for kokke, Bocuse d'Or, i estiske Tallinn, har fået sølv ved den anerkendte konkurrence.

Og de nordiske lande havde tilsyneladende godt styr på den afrikanske mudderfisk ålemalle og fuglen vagtel, som de skulle tilberede ved konkurrencen.

Norge tog nemlig guldet, mens Sverige fik bronze ved medaljeceremonien fredag.

Resultatet betyder, at Danmark er kvalificeret til det uofficielle verdensmesterskab for kokke. Det afholdes i den franske by Lyon hvert andet år. Senest vandt den danske kok Kenneth Toft-Hansen i 2019.

Det danske team består i år af Geranium-kokken Ronni Vexøe Mortensen og hans assistent Sebastian Holberg Svendsgaard.

Selv om Ronni Vexøe Mortensen var en smule skuffet, lige da dommerne overrakte dem sølvmedaljen, så er han stolt af præstationen.

- Vi er superstolte over andenpladsen. Vi var skuffede i situationen, men nu er vi bare glade og tilfredse. På maden var vi de bedste, men vi tabte på køkkentingene.

- Vi kunne se på pointene, at vi var rigtig gode med smagene og retterne, men på køkkentingene var vi lige i den lave ende. Det kan være et rodet køkken eller noget, der bliver tabt på gulvet, siger Ronni Vexøe Mortensen.

Næste år skal han dyste med de bedste i Lyon, og her er målet igen at vinde, fortæller han.

- Vi går efter at vinde, lige meget hvad vi stiller op i.

Michelinkokken og manden bag Geranium, Rasmus Kofoed, er coach for det danske team. Han har selv en ikonisk status i Bocuse d'Or, hvor han som den eneste i verden både har hentet guld, sølv og bronze.

Det var torsdag, at Danmark lavede sine to retter, som skulle bestå af ålemalle og vagtel.

Ronni Vexøe Mortensen og Sebastian Holberg Svendsgaard valgte at servere den med jomfruhummer i midten og en fars, der var vendt op med pocheret østers og ramsløgskapers og estragon.

Ovenpå den lagde danskerne en fars lavet af resterne af ålemallen med en flydende midte med hjertemuslinger, blomkålsstok og letbagte svampe.

Garnituren dertil skulle være vegetarisk. Ronni Vexøe Mortensen forsøgte derfor at lave en hyldest til planteriget med en masse forskellige grøntsager.

Hønsefuglen vagtel skulle serveres i syv dele på tallerknen. Blandt andet lavede det danske team vagtel-lår med fyld af brunet løgpuré og kartoffelgarniture med et vagtelæg.

Hos brancheorganisationen Horesta er man også glad for den danske præstation. Det er nemlig med til at sørge for, verden fortsat ser mod dansk gastronomi, udtaler formand Jens Zimmer Christensen i en pressemeddelelse.

- Ronni Mortensen leverede en fantastisk præstation. Den er medvirkende til, at Danmark forbliver på lystavlen hos foodies og gastroturister fra hele verden. Men det kræver ildsjæle, dedikation og hårdt arbejde at komme hertil, siger han.

/ritzau/