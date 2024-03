Dansk grandprixvinder opfordrer til våbenhvile i Israel-krig

En række deltagere ved årets Eurovision har et ønske om fred samt en øjeblikkelig våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas.

Det gælder blandt andre vinderen af det danske melodigrandprix, Saba, der er medunderskriver på et opslag på Instagram.

- I lyset af den nuværende situation i de besatte palæstinensiske områder, især i Gaza samt i Israel, føler vi os ikke tilpasse ved at tie.

- Det er vigtigt for os at være solidariske med de undertrykte og at kommunikere et ønske om fred, en øjeblikkelig og varig våbenhvile samt en sikker tilbagevenden for alle gidsler, lyder det i opslaget.

Blandt underskriverne er også Eurovision-deltagere fra Norge, Schweiz og Irland.

/ritzau/