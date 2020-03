Dansk hospital vil teste malariamiddel som kur mod corona

Hvidovre Hospital vil teste et middel på coronapatienter, selv om det er blevet kritiseret af myndighederne.

Som det første danske hospital vil Hvidovre Hospital teste malariamedicin som kur mod coronavirus.

Det skriver TV2.

Hospitalet vil teste midlet klorokin, der skal gives til blandt andre patienter, som er testet positive for coronavirus.

Også patienternes pårørende skal deltage i studiet. Det skal ske, for at se om midlet også kan bruges forebyggende, så smitte helt kan undgås.

Ifølge TV2 vil Hvidovre Hospital formentlig begynde forsøget i næste uge. Det sker i samarbejde med den praktiserende læge Stig Ekkert. Han har tidligere oplyst, at han er villig til at udskrive klorokin til patienter med coronavirus.

- Stoffet her tyder på, at det har en effekt over for coronavirus, sådan at man bliver hurtigere rask og mindre syg, siger Stig Ekkert ifølge TV2 og henviser til et fransk studie.

Franske læger skal således have haft succes med at behandle coronasmittede patienter med klorokin.

Herhjemme har Lægemiddelstyrelsen før taget afstand til brugen af klorokin som middel mod corona.

Styrelsen har argumenteret for, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at klorokin skal have en positiv effekt mod coronavirus.

Klorokin er desuden heller ikke godkendt som behandling mod coronavirus.

Endnu findes der ikke en anerkendt kur eller vaccine mod coronavirus.

Men flere lande forsøger enten at udvikle en ny vaccine eller undersøge, om allerede eksisterende midler kan bruges til at bekæmpe virusset.

Hvis der bliver udviklet en ny vaccine eller kur, kan den efter normale omstændigheder ikke bare tages i brug med det samme.

Det skyldes, at myndighederne kræver forskellige test og godkendelser, før et nyt middel kan tages i bred anvendelse.

Fredag oplyste Sundhedsstyrelsen, at forskere rundt om i verden lige nu har otte eksisterende lægemidler i søgelyset i kampen mod coronavirusset. Enten et eller flere af midlerne er mod malaria.

I Danmark er både Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital Skejby ved at indlede lægemiddelforsøg, lød det fredag fra Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/