Dansk Industri om klimamål: Finansieringen er afgørende

Dansk Industri vil gerne bidrage til gennemførelsen af nye klimamål, men der skal være styr på finansieringen.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er onsdag aften blevet enige om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Fra industriens side vil man gerne være ambitiøs, men det er vigtigt at finde den rette vej til at opnå målene. Sådan lyder reaktionen fra Dansk Industri.

- Vi har ikke set, med hvilke virkemidler og med hvilken finansiering politikerne vil gennemføre det her. Og vi synes, det er helt afgørende, at man får taget stilling til det.

- Vi vil gerne være ambitiøse. Vi vil også gerne bistå. Danske virksomheder har rigtig mange teknologiske løsninger i forbindelse med den grønne omstilling, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri.

Tine Roed vil ikke forholde sig til om, hvorvidt målet er realistisk. Men hun understreger, at man skal gøre sig nogle klare overvejelser om, hvad det kommer til at koste.

- Regningen kan ende mange steder. Det er vigtigt at gøre sig klar, hvor regningen skal lande, og hvordan man prioriterer.

- Jeg tror, man kan nå rigtig langt. Og Dansk Industri vil også gerne være ambitiøse. Men det er vigtigt, at vi træffer nogle beslutninger, vi kan gennemføre. Og at vi kan gennemføre dem økonomisk ansvarligt, siger Tine Roed.

Erhvervsorganisationen Landbrug Fødevarer kalder målet "ekstremt ambitiøst".

- Det vigtige er, at det er hele landet, der skal sikre den her målopfyldelse. Jeg synes, at 70 procent lyder ekstremt ambitiøst, men vi vil gerne bidrage til at levere det, der er muligt.

- Det er ikke ved, at vi afvikler vores produktion, tværtimod. Vi skal udvikle vores produktion, så den står stærkt. Det vil være en produktion, der er ekstremt klimaeffektiv, siger klimadirektør i Landbrug Fødevarer Niels Peter Nørring.

Enigheden om klimaet har vakt glæde hos grønne organisationer såvel som hos partierne, der står bag målene. Og det er der god grund til, spørger man Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer.

- Det er historisk og meget, meget glædeligt med så ambitiøs en klimamålsætning, siger han til Information.

Hvis målsætningen bliver en realitet, vil Danmark blive et af de mest klimaambitiøse lande i verden, vurderer Sebastian Mernild.

- Det er meget ambitiøst. Man kan sige, at det er ikke kun de lavthængende frugter, man skal til at plukke. Man skal finde ud af, hvordan man tager ordentligt fat i samfundet på de steder, hvor man ikke har taget fat endnu.

- Der er mange lande, som ikke lever op til Parisaftalen. Ved at lægge os på det her niveau tager vi den grønne klimaførertrøje på, siger Sebastian Mernild til Information.

