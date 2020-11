Dansk Industri opfordrer Folketinget til hastelov om mink

Der må ikke tage måneder, inden mink i Danmark er slået ned, siger Dansk Industri, der opfordrer til hastelov.

Dansk Industri, Danmarks største erhvervsinteresseorganisation, opfordrer Folketinget til samlet og hurtigt at vedtage en hastelov, så mink i hele Danmark kan blive slået ned.

- Vi vil opfordre til, at et politisk flertal står sammen om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vedtager loven i fællesskab, skriver administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

Regeringen besluttede i sidste uge, at alle mink i Danmark skal slås ned. Det gjorde regeringen, efter at en mutation af covid-19 i mink har spredt sig til mennesker. Mutationer af virussen kan mindske effekten af kommende vacciner.

Statens Serum Institut har sagt, at man støtter beslutningen om at slå alle mink ned.

Der er dog ikke hjemmel i lovgivningen til at slå raske mink ned uden for Nordjylland, og regeringen vil derfor gennemføre en hastelov. Men det har en samlet blå blok sagt nej til.

- Der er meget på spil for Danmark og danske virksomheder, da omverdenens øjne er rettet mod os. Derfor er det vigtigt, at vi klart og tydeligt signalerer, at smittespredningen er under kontrol, og vi ikke sænker hastigheden.

- Men det bør selvfølgelig ske i sammenhæng med, at man sikrer ordentlig og rimelig erstatning – og en vej videre - til alle de virksomheder og familier, som bliver ramt, skriver Lars Sandahl Sørensen.

/ritzau/