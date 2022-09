Dansk ISIS-kriger idømt 14 års fængsel for landsforræderi og terror

En 33-årig mand, som kæmpede for IS, er efter sin egen tilståelse som den første dømt for landsforræderi.

En mand straffes med fængsel i 14 år i en sag om landsforræderi og samarbejde med Islamisk Stat i Syrien. Det har en dommer i Københavns Byret besluttet onsdag aften.

Retslokalet er proppet med familie og venner til den 33-årige Jacob El-Ali, der er vokset op i Ishøj. I et retsmøde i sidste uge aflagde han fuld tilståelse.

Fra 2013 og frem til 2017 var han aktiv i Syrien på den helt forkerte side af lovens streger, erkendte han.

Han begik landsforræderi, deltog i kampe for Islamisk Stat og forsøgte at hverve en anden mand fra Ishøj, pizzabageren Enes Ciftci, der siden blev stillet for retten og idømt fængsel i seks år.

Desuden viste han på Facebook billeder, hvor han poserede foran afhuggede hoveder, hvilket var en billigelse af terror. Her var han iført en skrårem med teksten ”Islamisk Stat i Irak og Levanten”.

Under det tidligere retsmøde sagde anklageren, at Jacob El-Ali egentlig stod til en dom med fængsel på livstid, men at der er flere grunde til at give en rabat i straffen, og derfor lød anbefalingen på fængsel i 16 år.

Derimod opfordrede forsvareren dommeren til at give en straf på fængsel mellem otte og ti år. Hun slog på, at han led af vrangforestillinger, da han tog afsted til Syrien. Desuden har det betydning, at han har angret, og at han ikke har slået nogen ihjel, mente hun.

Det er første gang, at en fremmedkriger er dømt for landsforræderi. Senere på året, i november, indledes en nævningesag mod en anden mand, der er tiltalt for samme type forbrydelse.

Bestemmelsen i straffeloven, paragraf 101, blev indført i 2015.

Ved afgørelsen om de 14 år har dommeren blandt andet lagt vægt på, at Jacob El-Ali ikke deltog i direkte kamphandlinger mod danske soldater.

Det tæller også i formildende retning, at den dømte har tilstået, og at han har fortalt om forhold, som politiet ikke i forvejen kendte til, oplyser dommeren.

Efter en kort snak med sin forsvarer vælger den dømte at tage betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til landsretten.

Den 33-årige blev udleveret fra Tyrkiet til Danmark i december 2020 og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

