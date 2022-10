Dansk kampfly har været på vingerne over Østersøen

Der har i løbet af ugen været aktivitet på og over Østersøen. Forsvarskommandoen oplyser til DR, at danske F-16-kampfly onsdag var på vingerne for at identificere nogle fly, der havde kurs mod dansk luftrum.

- Forsvaret kan bekræfte, at afvisningsberedskabet var i luften onsdag med henblik på at identificere fly over Østersøen, oplyser Forsvarskommandoen til DR.

- Flyene vendte om, inden de nåede dansk luftrum. Derudover har Forsvaret ingen kommentar til igangværende operationer i Østersøen.

Forsvaret vil ifølge DR ikke oplyse, om det var russiske fly, som skulle identificeres onsdag.

Det er ikke kun i luften, at der er aktivitet i disse dage. DR henviser til, at man på offentlige sporinger af skibstrafikken de seneste dage har set krigsskibe fra andre lande, der patruljerer i Østersøen.

Man kan også finde Forsvarets to fregatter "Esbern Snare" og "Absalon" i farvandet ud for Bornholm.

