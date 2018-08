Dansk katolsk biskop: Kirken har bagatelliseret overgreb

Rapport afslører over tusind overgreb i den katolske kirke i Pennsylvania. Dansk biskop er ikke overrasket.

Det er smerteligt, men desværre ikke ny viden, når en ny rapport slår fast, at flere end tusind børn over en periode på flere årtier er blevet ofre for over 300 katolske præsters overgreb i Pennsylvania i USA.

Sådan lyder reaktionen fra Czeslaw Kozon, der er biskop i den katolske kirke i Danmark, efter at rapporten blev fremlagt tirsdag.

- Man har længe vidst, at der er foregået noget, som der ikke skulle. Men det er klart, at når der kommer en rapport, der detaljeret beskriver, hvad der er sket, og hvad der er undladt, så er det noget, der gør indtryk, siger han.

Rapporten fra Pennsylvania fastslår, at højt placerede kirkelige personer, både i Pennsylvania og i Vatikanet, forsøgte at dække over det omfattende misbrug.

- Det er en kultur, der har været. Man har forsøgt at værne om sit omdømme. Man har ikke været klar over, hvad det betyder for et offer. Man har bagatelliseret, hvad et overgreb betyder, siger Czeslaw Kozon.

I Danmark kritiserede en uvildig advokatrapport for flere år tilbage den katolske kirkes ledelses indsats i sexsager for at være for langsommelig og passiv.

Advokaten bag rapporten undersøgte og beskrev samtlige henvendelser vedrørende seksuelle krænkelser af børn og unge i perioden fra januar 1890 til 31. maj 2010.

Siden har den katolske kirke ifølge biskoppen taget en række tiltag for at undgå, at overgreb bliver mørklagt.

- Der har været fokus på overgrebssager i 25 år. Så det er klart, at vi har vores beredskabsplan i forhold til, hvordan det skal gøres, hvis der sker et overgreb. Vi indhenter børneattester, og vi sørger for at være så sikre som muligt, når vi vælger præstekandidater, siger Czeslaw Kozon.

Rapporten fra Pennsylvania giver dog ikke anledning til at ændre yderligere, mener biskoppen.

- Jeg synes, at vores forholdsregler er hensigtsmæssige. Jeg kan ikke se, at der er noget særligt, vi skal gøre ekstra. Vi undersøger eksempelvis ikke os selv, hvis der sker noget. Det er politiet. Vi mener at have gjort, hvad vi kunne, siger han.

/ritzau/