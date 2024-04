Dansk koalition vil bygge boliger til anbragte ukrainske børn

En koalition har søndag igangsat et nyt projekt, der har som mål at hjælpe med at reformere anbringelsesområdet for børn i Ukraine.

Projektet, der sat i søen af SOS Børnebyerne i Danmark, er en reaktion på Ukraines presserende udfordringer i anbringelsessektoren, der er præget af den igangværende krig.

Det fortæller direktør for børneorganisationen Mads Klæstrup Kristensen.

Organisationen har i projektet samlet en række danske fonde og virksomheder under navnet Children's Living Places.

- Vi har startet projektet, fordi der er brug for at tænke frem og positivt omkring mulighederne for, at Ukraines børn igen kan komme tilbage i nogle gode rammer og kan leve, hele og se fremad, siger direktøren.

Tre forskellige steder i landet vil blive bygget og etableret nye familielignende omsorgsmiljøer, som vil bestå af en klynge af bygninger.

Hver enkelt klynge vil bestå af tre individuelle hjem til plejefamilier, fælles rekreative og sociale områder til beboere og lokalsamfund. Derudover vil et socialcenter tilbyde social og mental støtte til både plejefamilier og de øvrige familier i områder.

Første spadestik til en af de tre klynger tages 1. november, og den første lokation forventes helt færdig og funktionsdygtig ved udgangen af 2025. Den sidste af de tre lokationer forventes færdig i 2028.

Mellem 54 og 72 børn forventes at kunne bo i bygningerne sammen med deres plejefamilier.

Mads Klæstrup Kristensen håber, at projektet vil tjene som inspiration til flere lignende tiltag.

- Projektet kan både inspirere og underbygge. Ukraine har ikke de store muligheder for at lave helt nye måder at tage sig af børn på, men hvis de kan se, at det kan gøres uden det bliver for dyrt og på børnenes præmisser, så ved jeg, at de rigtig gerne vil, siger han.

Ukraines vicepremierminister Julija Svyrydenko kalder projektet et af de største humanitære projekter, som Danmark gennemfører i landet.

- Støtte fra virksomheder er afgørende for Ukraines genopretning, fordi den private sektor vil være grundlaget for genopbygningen efter krigen, siger hun i et skriftligt citat til ritzau.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) glæder sig også over projektet.

- Det er fantastisk flot at se, at SOS Børnebyerne og en række danske virksomheder og fonde er gået sammen om det her projekt, som kan være med til at give børn og familier en ny fremtid i Ukraine, siger han.

Projektet vil kombinere bygningsdesign med lavt CO2-aftryk med principper for social bæredygtighed.

Bygningerne opføres efter et koncept, som er udvikling af Velux Gruppen, Effekt-arkitekter og Arteilia-ingeniører.

Bygningerne bygges med et markant lavere CO2-aftryk og et indeklima baseret på, at boligerne skal være sunde, enkle, skalerbare, adaptive og kunne deles over tid, lyder det i en pressemeddelelse.

Verdensbanken har tidligere anslået, at over ti procent af alle boliger i Ukraine enten er beskadiget eller ødelagt af krigen.

De samlede omkostninger til skader på boligsektoren i landet anslås til 392 milliarder kroner, mens behovet for genopbygning og genopretning af sektoren anslås til 563 milliarder kroner.

/ritzau/